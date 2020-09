Trabajadores señalan amenazas en ingenio La Gloria.

Exdirigentes de la sección 20 del sindicato azucarero piden a la Secretaría del Trabajo, al gobernador Cuitláhuac y al Sindicato Nacional de la Industria Azucarera. Que intervengan para levantar el bloqueo ilegal en el Ingenio La Gloria, porque a un mes y medio del paro existe una gran afectación económica.

En declaración conjunta, trabajadores y 230 jubilados pidieron el regreso a las labores, señalaron que el actual secretario general de la sección 20, Ricardo Uribe. Quien encabeza el bloqueo, mantiene engañados a los trabajadores bajo promesas imposibles de cumplir y recurre a amenazas e intimidación para tenerlos controlados.

Fernando Romero García, exsecretario del Trabajo en 3 ocasiones. Además de secretario general en el periodo 2007-2010 de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores Azucareros del Ingenio La Gloria. Denunció que Ricardo Uribe quiere aplicarles los estatutos con la advertencia de que los suspenderán como trabajadores el resto de la zafra. “Y que nos van a sacar de la organización, eso es improcedente, porque por desear trabajar ellos no nos pueden quitar ese derecho”, expresó.

Apuntó que la resolución fue dada para ellos. De los 12 puntos que llevaban a México en la Secretaría del Trabajo les dijeron que no tienen razón a ninguno. En tanto la empresa se comprometió a pagar 29 días de salarios y las prestaciones correspondiente, pero que se regresara a trabajar el día 15. Pero los paristas no lo permitieron.

Por su parte Pedro Pedraza, secretario de Relaciones en el periodo 2000-2003 de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores Azucareros del Ingenio La Gloria. Indicó que tiene 35 años de antigüedad laborando, por lo que consideró lamentable que a 5 años de su jubilación hagan esto. “Arriesgando nuestra fuente de trabajo, en un principio le dije a Ricardo Uribe que no tiene toma de nota para el paro, ese paro es incorrecto, y que ya iniciadas las labores de reparación no podía suspender a los trabajadores de la planta permanente. Eso debe quedar muy claro, es un pseudo secretario general”, mencionó.

Exlíderes de la Sección 20 del Sindicato Azucarero en el Ingenio La Gloria, piden pronta solución al paro en la factoría. Foto: Alina KRAUSS

Expuso que le manifestó su inconformidad pues ya se perjudicó a los 235 jubilados, tienen cerrada la fuente de trabajo. No dejan entrar a los empleados de confianza, la nómina para jubilados no pudo pagarse, esta quincena los jubilados no cobraron ni un centavo.

“Yo le pido con base al artículo 123 de la Constitución que nos reinstalen nuevamente nuestro trabajo, porque tenemos derecho a nuestro trabajo. Yo no quiero un préstamo, quiero trabajar como debe ser, se nos está perjudicando con nuestro aguinaldo, nuestras vacaciones, nuestras utilidades, nuestro salario diario”, anotó.

Aseguró que la empresa no debe nada, ha pagado correctamente sus utilidades, además ofrece pagarles 29 días y prestaciones si regresan a trabajar. Para así entablar la mesa de diálogo.

A su vez, Julián Ramírez, secretario de Organización en el periodo 2006-2009 de la sección 20, coincidió en que desean regresar a trabajar. Llevan 37 días con el paro, “ellos de manera impositiva nos impidieron la entrada, y nos prohibieron el acceso. Les hicimos ver que su movimiento estaba mal fundado, porque lo que demandan no está basado en derechos legales ni en documentos”.

Expuso que con mentiras han venido trayendo a todos los compañeros “que para mañana, que para pasado mañana. Que un bono de 20 millones de pesos, y sabemos que eso es mentira, la empresa no va a dar nada. Ya nos pagó las utilidades, si hubiera una diferencia tenemos el recurso de inconformidad de acuerdo a la ley fiscal”. Explicó.

Los exdirigentes pidieron a la Secretaría del Trabajo y al gobierno de Veracruz que den solución pronta. También a diputados se abstengan de intervenir políticamente porque no está en sus manos ese problema.

