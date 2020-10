Suman 4 mil 644 los fallecidos por COVID-19 en Veracruz.

La doctora Dulce María Espejo Guevara detalló en al conferencia del 13 de octubre del 2020 que de los 65 mil 134 estudiados en el estado, hay 35 mil 245 confirmados de 205 municipios. De estos 667 tienen la enfermedad activa sumando 4 mil 644 los fallecidos por esta enfermedad.

Veracruz 7 mil 922, Xalapa 2 mil 286, Orizaba 2 mil 023, Córdoba 1 mil 949, Boca del Río 889. Al sur Coatzacoalcos 2 mil 086, Minatitlán 987, Cosamaloapan 773, Cosoleacaque 389, San Andrés Tuxtla 377. En cuanto al norte Poza Rica, 1 mil 759, Tuxpan 1 mil 038 , Pánuco 545, Martínez de la Torre 446 y Papantla 392.

El padecimiento más frecuente entre los enfermos fue el diabetes presente en un 35% de los convalecientes. Después, el secretario de salir Roberto Ramos Alor declaró que inauguraron el cuatro Centro de Atención Médica Expandida (CAME C19) de Coatzacoalcos. Pero como no se llegó a la situación crítica para la que estaban diseñadas. Se decidió trasladar ahí pacientes de COVID-19 para liberar un poco los nosocomios generales.

Al respecto dijo “Estas acciones forman parte de la estrategia de servicio de calidad para pacientes COVID-19. Recuerden que los CAME están en el centro y sur de la entidad, al norte la cobertura no fue tan necesaria”. Luego destacó que concluyeron un hospital de San Pedro Soteapan “Nosotros no escondemos cosas y menos a los veracruzanos”.

