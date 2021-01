El presidente del comité del Carnaval de Veracruz informó que sin no existe una campaña de vacunación contra e Covid-19 es probable que se cancele esa fiesta para el verano como se tenía prevista

El aumento de casos de Covid-19 en la entidad podría obligar a las autoridades municipales a cancelar la realización del Carnaval de Veracruz 2021, cuya fecha tentativa sería el próximo verano, dijo el presidente del comité Luis Antonio Pérez Fraga.

Necesario que exista una campaña de vacunación contra el Covid-19

El entrevistado dijo que es indispensable que exista previamente una campaña de vacunación contra el Covid-19 para la población en general, de lo contrario no habrá fiestas carnestolendas.

Pérez Fraga, citó como ejemplo la cancelación del Carnaval de Río de Janeiro, a pesar de haber iniciado la vacunación en Brasil, pues los organizadores cuentan con muy poco tiempo para lograr planificar los eventos que se llevarían a cabo en el mes de julio.

“Si existe esa posibilidad, lógicamente de que no se haga, el carnaval de Brasil ya se anunció que no se podrá realizar, pero todo está sujeto a esa campaña de vacunación, hasta que estuviera vacunada toda la población y que ya no sean un riesgo las aglomeraciones, pero mientras ustedes no vean que haya conciertos masivos que hay partidos de futbol, con presencia física, pues el carnaval también es prácticamente imposible llevarlo a cabo, lo menos que el ayuntamiento quiere es arriesgar a la población”, comentó.

Agregó que de hacerse oficial la cancelación del Carnaval de Veracruz, representaría una desgracia para muchos sectores, sin embargo, la prioridad de las autoridades municipales es proteger a la población de cualquier contagio.

Sin vacunación contra Covid-19, no habrá carnaval: Pérez Fraga

“Es una desgracia para todos, todo el mundo lo está viviendo, es una gran pérdida para toda la gente que hacen negocios en torno al carnaval, son miles de personas, nada más son más de 500 graderos, entre hombres y mujeres que se dedican a rentar gradas durante los carnavales, vendedores ambulantes, comida, también es un golpe muy grande para los hoteleros, porque tenemos llenos durante los fines de semana, pero al igual que todos los carnavales del mundo, estamos sufriendo esta pandemia”, comentó.

Te puede interesar:

Estimó que la pérdida económica es de alrededor de 250 millones de pesos, que es lo que ingresa a la ciudad, como derrama económica que se da en todos los sectores.

Al momento se están analizando que actividades alternativas se podrían realizar, donde no se descarta un carnaval virtual o un museo del carnaval.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen