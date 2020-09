Se encadena en Palacio para exigir a la FGE ayuda para no ser asesinada.

Debido a que la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, no le da avances sobre la denuncia que interpuso en contra de su agresor, la señora Raquel Moral Sánchez se encadenó la tarde de este miércoles, en Palacio de Gobierno.

En entrevista, recordó que el pasado 16 de septiembre interpuso la denuncia en contra de Francisco Gabriel Mendoza, quien no tiene ninguna relación sentimental o de pareja, el problema es por una herencia que quiere.

Se encadena en Palacio para exigir a la FGE ayuda para no ser asesinada.

“Me dijeron que estuviera pendiente para que me llamaran, para que me hicieran el examen psicológico y hasta ahorita no ha habido respuesta. Me tienen en espera”, indicó además que la Fiscalía le informó que para poder contar con algún tipo de medida de protección. Debía contar con el respectivo examen psicológico.

“Yo me tuve que salir de mi casa, estoy nerviosa, me amenazó de muerte, me amenazó con atentar contra mis hijos. Tengo dos hijos, yo vivo sola, me dijo que él va a terminar lo que no ha terminado”, narró.

Dijo que tiene su casa en la colonia Higueras, pero ahí se siente vulnerable, toda vez que es una zona en la que regularmente no pasan las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Expuso que el agresor apedreó su domicilio y en esa ocasión amenazó con asesinarla, por lo que no ha podido regresar a su hogar.

“Licenciada Fiscal, quiero que ella me atienda, que me apoye el Gobernador, quiero que se proceda porque no se ha hecho nada. No he tenido ninguna medida de seguridad. Yo solo me salí de mi casa, pero él me dijo que va a cuidar que yo me quede sola”, expuso.

