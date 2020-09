“Salvo Veracruz-Boca del Río, la ocupación hotelera en Veracruz es nula”.

Marcos Suárez Domínguez, presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura de Xalapa. Señaló que es muy difícil medir el costo-beneficio de la inversión en promoción turística. Además expuso; “Yo creo que es difícil para cualquier estado decir: lanzo una promoción de cinco MDP en medios. Es difícil saber si la gente viene o no. Yo lo pondría medible con base en la ocupación hotelera”, expuso.

Sin embargo, reconoció que desde hace cinco o seis años prácticamente la ocupación hotelera es “nula”, excepto en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Aún con eso, se han invertido 25 MDP en promoción turística, casi la mitad de lo recaudado por el Fideicomiso. Dicho fideicomiso está integrado por las dependencias Sedema, Desarrollo Agropecuario, Protección Civil, SIOP, Contraloría General del Estado y el titular del Poder Ejecutivo.

Asimismo, de las siete regiones, éstas están representadas por, Marcos Suárez Domínguez, Sergio Lois Heredia, como titular de la región turística Primeros pasos de Cortés. Alfonso Aldasoro Magaña, titular de la región turística Huasteca; Francisco Josué Elías Guevara, titular de la región turística Totonaca. Carlos Manuel Rodríguez Mouriño, titular de la región turística de Los Tuxtlas; Esteban Enríquez España, titular de la región turística Olmeca y. Fernando Trueba Coll, titular de la región turística Altas Montañas.

De manera que, para ejercer los recursos, todos y cada uno de los representantes de las regiones. Tiene que presentar proyectos para la promoción turística de sus zonas, puntualizó Marcos Suárez. Es por ello que, en 2019 se contrataron a diversos influencers.

“El proyecto de ahorita que está por ejecutarse es de 3 millones 400 mil pesos. Nosotros contratamos mercadólogos, no podemos hacerlo solos, contratamos agencias de mercadólogos, de marketing o de relaciones públicas. A ellos es a los que se les deposita, nosotros armamos el proyecto, pero tenemos que contratar a una persona que se dedique a contratar los servicios o a quienes venga a promocionar”, expuso.

Reconoció que existe un atraso en la promoción debido a la pandemia, ya que si por ejemplo, para Xalapa se iban a destinar más de 7 millones de pesos, apenas en los siguientes días se estaría aprobando un nuevo proyecto que tiene un costo de 3.4 millones de pesos.

Incluso, afirmó que no han aprobado varios proyectos que ha querido ejecutar la Secretaría de Turismo, toda vez que no los ven viables. Tales como los kioscos digitales turísticos para las plazas comerciales, que requería de más de 2 millones de pesos. Cuando no hay asistencia a los centros comerciales derivado de la pandemia, “se los echamos abajo”.

Cuestionado de manera particular sobre la contratación de Jeffrey Balandran, representante o dueño de “Servicios profesionales, científicos y técnicos”, a quien se le pagaron 8 millones 600 mil pesos; aseguró que también fue avalado, pero fue una propuesta de la región turística de Los Tuxtlas.

“Ellos se promocionan mucho porque como es una región pequeña, se les facilita más. Jeffrey Balandran fue contratado por la región de Los Tuxtlas, para un proyecto turístico de esa región y fue avalada por todos los integrantes del Fideicomiso, estuvimos de acuerdo todos”, agregó y sostuvo que los entregables de la promoción se pusieron a disposición del Fideicomiso.

Otra promoción que se llevó a cabo fueron muñecos de Cri Cri en fibra de vidrio para promocionar Orizaba en la Ciudad de México, impresión de manteletas para los restaurantes de Puebla, de todo, recalcó, se hacen los entregables.

Respecto de Plan General de Comunicación de Promoción Turística con un costo de casi 14 millones de pesos, que se entregó a Producciones Arte SD, Marcos Suárez, indicó que trata de una empresa para la realización de un proyecto estatal.

“Nosotros no nos involucramos más a lo de ellos (Sectur), sino en lo de nosotros… Esto realmente no es nada, si vieras cuánto gasta Puebla en promocionarse, rebasa los 300 millones de pesos en promoción, nosotros 50 al año, lo de nosotros es una vicoca, pero aunque fuera un peso debe ser aplicado. No recuerdo bien qué acciones fueron las de Arte SD”, indicó.

Reiteró que a ellos como representantes de las regiones no se les da el dinero, solamente contratan a las agencias.

Finalmente, informó que la sesión del Fideicomiso que se celebraría este jueves, fue cancelada, toda vez que el representante del Gobernador no llegó, es decir, el coordinador general de Comunicación Social, Iván Luna, pese a que la mayoría de los integrantes viajó desde el norte y sur de la Entidad, por varias horas, exponiendo su salud y su integridad física.

