Realizan marcha en Jamapa pidiendo justicia por Florisel Ríos.

Teniendo de fondo el sonido de sirenas, claxon de vehículos y la “Canción sin miedo”. Que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el asesinato contra las mujeres en México. Se realizó la marcha para exigir justicia por el asesinato de la ex alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfin. Además para exigir que el síndico único, no tome el cargo.

Por ello, los habitantes del municipio de Jamapa, realizan una marcha pacífica que partió del parque central de Jamapa. Misma que fue convocada a través de las redes sociales.

En su mayoría mujeres que portaban ropa de color blanca, que exigían a través de cartulinas el esclarecimiento del asesinato de Florisel Ríos Delfín y sobre todo justicia. También para demandar que no se le entregue posesión del cargo al síndico de MORENA, Julio César Sosa Villalvazo y que la suplente de la presidenta, Martha Montero Villalvazo, tome posesión como nueva presidenta municipal de Jamapa, dijo Martha Palacios Triunfante.

“Pedimos justicia para Florisel y que protejan a su familia, que son sus hijos, ya nos estamos seguros con nuestros hijos, tenemos miedo, ya basta de tanta violencia en Jamapa, no podemos salir, tenemos miedo, nosotros queremos tranquilidad para nuestro Jamapa, tenemos miedo, queremos que entre la suplente de la presidenta, doña Martha, porque ya no queremos más injusticia y que nos tomen el palacio, somos madres y los padres salen a trabajar y no sabemos, ya no queremos al síndico, que no nos maje y no nos sentimos protegidos con él, tomó el palacio, ni lo hemos visto ”, comentó.

Aunado que la policía municipal, sigue desarmada, sin posibilidades de garantizar la seguridad delos ciudadanos, en caso de algún incidente. “Si las patrullas no tienen armas, así como nos van a proteger, no nos protegía nadie, ya después que pasó lo de Florisel, ya llegaron”, comentó.

En la marcha, participó la hija de la ex alcaldesa dé Jamapa, Itzayana Hernández Ríos. Quien agregó “solo quiero decir que el día de hoy estamos aquí, vamos a hacer una marcha pacífica en busca de la justicia para la alcaldesa Florisel Ríos Delfín. Que es por lo que se convocó el día de hoy, una mujer trabajadora y honesta, que día a día luchó por dar los resultados a los jamapenses. No descansaba para trabajar por ellos, siempre buscando su beneficio desde el momento que entró su propósito era trabajar y pues lo logró. Marcharemos el día de hoy en su memoria y justicia por una muerte que no merecía”.

Agregó que su madre, la exalcaldesa de Jamapa, haya sido su madre, que siempre fue una mujer honesta y trabajadora, que deja un gran legado.

