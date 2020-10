Política mexicana en semáforo rojo: Ricardo Ahued.

Al ser cuestionado sobre que en estos días podrían arreciar comentarios en su contra al acercarse el proceso electoral. Dijo; “jeje, mire, la política en el país está en semáforo rojo, tristemente. Esta es una generación política que se parece a otras anteriores, se lucha por poder usando todas las herramientas más vulgares y perversas al alcance. Nada diferente al pasado que la gente reprocha”.

“Es mucho México para tan poquito nivel, cobardía, notas falsas, batallas que compiten por denigrar, daño moral y sobre todo. Lucha por administrar la lana del pueblo y hacer dinero mal habido, hoy vivimos crisis de partidos políticos, todos. Si no, vea lo que pasa incluso a nivel de dirigencia nacional en Morena, triste espectáculo, demandándose unos a otros. Y esto no es bueno para lo que vive nuestro país, pobreza, desempleo, inseguridad, pandemia, deterioro económico mundial y local con secuelas para los próximos meses y esta polarización política es muy riesgosa”, dijo.

A la pregunta expresa de si se siente huérfano político, si en Morena existe fuego amigo así como de la oposición respondió “tal vez en política soy como un hijo descarriado y rebelde pero eso sí ya entradito en años, tomando decisiones y siendo responsable de sus actos”.

“La gente sabe muy bien quien es uno pero lo que deseo es que cuando termine mi tarea en la vida, en mi familia reciban más comentarios buenos que malos , y por qué después ? bueno porque en vida es fácil si te ven futuro político todos te festejan o te envidian unos por interés y otros porque les estorbas, así es la vida política” declaró en relación a quien es Ricardo Ahued.

Sobre su decisión de votar en contra de su bancada de entonces manifestó que “eso es muy duro y en ocasiones hasta de riesgo pero es muy difícil votar algo en lo que no creo. “.

Respecto a lo que si votar en contra no le resta para su carrera política dijo que es algo que “no me quita el sueño, para mi no es primordial ni obsesión, la gente asocia que el que busca el poder lo que busca es lana fácil, servirse y no servir, hoy la política no prestigia, más bien desprestigia y esto no es bueno porque gente capaz y honesta no quiere participar como candidato o candidata y salir enlodado o difamado”, finalizó.

