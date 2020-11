Partidos políticos deben sumarse a la 3 de 3 contra la violencia.

Frente a los mil 107 cargos públicos que se renovaran en el proceso electoral 2020-2021en Veracruz. Es importante que se garantice el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres y con ello robustecer la vida democrática nacional.

Por ello, el colectivo nacional 50 +1, capítulo Veracruz, presentó la solicitud ante el OPLE para que la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, sea considerada en el Estado durante el próximo proceso electoral.

Te puede interesar:

Presenta “Colectivo 50+1” el capítulo Veracruz

Violencia contra la mujer es evitable y se puede prevenir: IMSS

Partidos políticos deben sumarse a la 3 de 3 contra la violencia.

“Se hace urgente la aprobación de diversos lineamientos y reglas que los actores políticos deberán seguir en la materia. En lo que respecta al Organismo Público Local de Veracruz, que actualmente realiza lineamientos y modificaciones”. Indicó Maribel Ramírez Topete, presidenta del colectivo en este Estado.

Aunque destacó que lo más importante de la 3 de 3 contra la violencia es que las y los aspirantes a alguna candidatura. No se encuentren en algún supuesto contenido en el capítulo 8 del artículo 32 del Acuerdo del Consejo General del INE. Aprobado el pasado 28 de octubre; que consiste en no contar con antecedentes, denuncia. Investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido condenado por violencia familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género.

Asimismo, no contar con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o intimidad corporal.

De la misma manera, no estar inscrito como deudor alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias. Salvo que acredite estar al corriente del pago o cancelar la deuda ante las instancias que correspondan.

Finalmente, dijo que también se propuso ante el OPLE. Contar con un mecanismo de transparencia de datos para identificar de manera pública a aquellos hombres o mujeres que quieran aspirar a un cargo. Pero que hayan incurrido en alguno de los supuestos antes descritos.

“Hay un registro nacional que va a emitir el INE respecto de quienes ya hayan cometido violencia política en razón de género anteriormente y que en ésta contienda electoral se le va a negar el registro a sus candidaturas. Entonces los partidos políticos ante ese registro nacional, deben tenerlo muy en cuenta para la elegibilidad de sus candidaturas, porque también vale la pena remarcar que tanto hombres como mujeres pueden cometer violencia política en razón de género, no sólo los hombres, también, desafortunadamente una mujer puede cometer violencia política en razón de género”, subrayó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen