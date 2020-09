Organización de constructores denunciará a exdirector de Centro SCT.

La Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC). Se congratuló de la salida del director del Centro SCT Veracruz, José Adalberto Vega Regalado. Y anunció que presentarán denuncia penal por los diversos actos de corrupción en que incurrió durante su gestión al frente de la dependencia federal.

En conferencia de prensa, Marcos Salsas Contreras, presidente de la Confederación de Industriales y Constructores del Estado de Veracruz. Acompañado de Mario Flores González, presidente de la Organización Mundial de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados. Nicolás Plascencia Albite, líder del Sindicato Nacional de Infraestructura, entre otros, indicó que se busca el medio jurídico adecuado para denunciar al servidor público.

El empresario local señaló que muchos creían imposible que Vega Regalado dejara el cargo, por lo que ahora llegará otro servidor de otra entidad.

“Hizo obras pagadas no ejecutadas, obras mal hechas que no cumplían con lo pactado y se pagaban. Tiene un desastre en infraestructura del Estado, en carreteras federales, pero también traemos un desastre en infraestructura del Estado… Las obras del Estado están prácticamente abandonadas y están pagadas, por eso no hay desarrollo, porque lo poquito que llega no se hace”, lamentó.

Puntualizó que algunas de las obras en las que habría incurrido Vega regalado en presuntos actos de corrupción, se encuentran en Coatzacoalcos y Córdoba. Además consideró que se desperdiciaron más de 100 MDP para la realización de una obra de Las Choapas, debido al “capricho” del Director. Pues este último quería que la realizara una empresa de Chihuahua y de su “grupo”, pero quedó desierta.

Organización de constructores denunciará a exdirector de Centro SCT.

Aplaudió el manotazo en la mesa que se dio desde la Federación, para que Vega Regalado saliera el cargo.

“Nosotros queríamos era que se fuera, pero todavía hay funcionarios que están haciendo mucho daño como es el caso del ingeniero Aureliano Guzmán. Que aunque es un puesto de bajo perfil, puede ser un área más corrupta que la propia dirección”, sostuvo.

Explicó que la Sociedad Mexicana está acuerpada por abogados para poder establecer una buena denuncia. De modo que no se les caiga por la falta de un proceso limpio.

“No queremos que nos pase lo que sucede en México, que se hacen las denuncias, pero no respetar el debido proceso, se caen. Mediáticamente ya lo encarcelamos, pero legalmente nunca los tuvimos en la cárcel como es el caso de Emilio Lozoya”, mencionó.

El empresario de la construcción estimó que el 99% de las empresas de este giro, veracruzanas, no fueron beneficiadas por el presupuesto federal, por lo que, insistió en que es de gran beneficio que Vega Regalado haya dejado el cargo.

