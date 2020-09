Librería jarocha florece en pandemia

Ubicada en el número 436 de la avenida 20 de Noviembre 436, en el centro de Veracruz. “El Vitral” es una librería que abrió sus puertas hace 4 años. Se han dedicado a rescatar libros, que se fueron en intercambios. “Cuando me enteré de la pandemia, me asusté por el futuro de la librería. La mayoría de las ventas sucedían en nuestras instalaciones, sin embargo tomamos el riesgo y empezamos a aprovechar las redes sociales”. Dice Adriana Jiménez Arellano, empleada de la librería.

Además de la vendimia, organizan talleres, clubes de lectura, reuniones de escritura o dibujo y otras actividades que se pueden realizar perfectamente en línea. Lo anterior les han permitido conseguir toda clase de ejemplares, incluso aquellos que las grandes tiendas no poseen. “Hace unos meses una turista Rusa, entró a la librería y fue una grata sorpresa para ella toparse un libro en su idioma natal. Decidió llevárselo, y con ello cumplimos nuestro objetivo; unir el libro, con quien pertenece.”

No poseen un catálogo, sino que los interesados deben indagar entre los álbumes fortográficos en su página de Facebook llamada “El Vitral”. Para resolver esa carencia, están trabajando en un sitio web donde podrán visualizarse todos los títulos disponibles. Adriana no cree que tiendas digitales como Amazon o Gandhi, les represente una competencia.

“Creo que estas marcas nos inspiran y complementan. Pienso que en conjunto damos un importante mensaje; en México si leemos”. Sobre ésto último, el Módulo de Lectura del INEGI, afirma que en promedio, los lectores mexicanos leyeron 3.3 libros durante 2019. Quienes leían revistas, periódicos, historietas o sitios web redujeron su población en 10 puntos porcentuales de 2015 a 2019.

De ellos, sólo 33 de cada 100 mexicanos fueron incentivados por sus padres o tutores a practicar la lectura y sólo 27 de cada 100 acostumbraban asistir a bibliotecas o librerías en su infancia. 21.1% de los lectores comprende la totalidad del texto. Mientras que el 57.6% comprende sólo la mayor parte.

El 89.0% no fue a una biblioteca ni una vez en los últimos 12 meses, el 85.1% no acudió a ningún puesto de libros o revistas usadas, el 80.3% no estuvo en una librería y el 74.7% no visitó la sección de libros ni siquiera en una tienda departamental.

