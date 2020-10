La lucha de Daniel contra la falta de medicamentos.

El pequeño Leonardo Daniel Cabrera Hernández, de 5 años de edad, necesita del apoyo de la sociedad veracruzana. Para que se le pueda practicar una cirugía, debido a que nació con una criptorquidia bilateral, es decir, no bajaron sus testículos.

Desde que nació, los especialistas del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” han reportado una falta de medicamentos. Esto ha provocado que sus padres anden peregrinando de un nosocomio al otro y de un especialista a otro. Pues después de la enfermedad contrajo un virus que derivó en una diarrea mal atendida le provocó una grave desnutrición.

Su madre, Karen Hernández Alonso, explicó que hace un año, el menor sufrió una encefalitis viral. A raíz de lo anterior, Leonardo ha estado hospitalizado y en terapia intensiva para ser tratado, tras diversas convulsiones. Después de análisis le dijeron que tenía una encefalitis autoinmune y fue a través de ampolletas de inmunoglobulina como logró estabilizarse.

Sus padres han padecido la burocracia, e incluso la falta de sensibilidad de médicos y enfermeras durante su internamiento. Pero al llegar por fin a un diagnóstico, apareció la pandemia por Covid-19, de modo que la atención fue retirada.

“Él tomaba seis medicamentos para sus convulsiones, los estudios los costeamos nosotros. El hospital (Centro de Alta Especialidad) nunca nos apoyó en medicamentos, nos decían: no los tenemos y todo lo teníamos que comprar nosotros”, indicó.

Lo anterior derivó en que le pidieran apoyo a los medios de comunicación para continuar dándole sus medicinas. Y con ello puedan costearse la cirugía que requiere para sus testículos.

“El pediatra nada más me cobra 40 mil, ya abarca dos pediatras acompañantes, el anestesiólogo y su ayudante, además me cobran las horas de hospitalización. Las horas de quirófano, los aparatos que vaya a ocupar el doctor y el medicamento. Esa totalidad no sé cuánto va a ser hasta que el niño salga del quirófano”, indicó.

La criptorquidia bilateral de Leonardo debió haber sido atendida a los 15 días de nacido y que los testículos descendieran. Pero un mal diagnóstico ha traído al pequeño durante sus cinco años de vida en varios hospitales y con muchos médicos especialistas. Mencionó que el cirujano pediatra del CAE sabía que no se le veían con ultrasonido y aún así, a los 3 años. Intervino y aunque en un primer momento ofreció hacer una cirugía laparoscópica, tomó la decisión de hacerlo manualmente. Aunque no encontró sus testículos porque requería de una cámara.

Por la falta de una atención, sus testículos podrían estar atrofiados y podría convertirse en un tumor y a la larga en un cáncer. Además de lo anterior, la encefalitis pudo haber afectado su audición y su visión. Ya que la mezcla de todos los fármacos han dañado su estómago y tiene que acudir con el gastroenterólogo.

Para cualquier aportación que se quiera dar, su madre dio el número de teléfono 2281219618 e informó que para poder ayudarse ella vende postres. Como lo son pasteles y hace venta por catálogo de diversos productos

