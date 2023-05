Habitantes del Fraccionamiento Moderno denunciaron la presencia de una banda de sujetos que se encuentran robando desde hace varias semanas e incluso meses.

Los ladrones se dedican principalmente a ingresar a residencias, comercios y terrenos, en donde desvalijan, destacando que la mayoría de los robos se llevan a cabo durante el día, sin que hasta el momento hayan podido ser detenidos.

La última de las víctimas de estos robos es la empresaria Margarita Palmeros Exome, cuyo robo se registró la tarde de este domingo en la casa bancartera Gourmet de México, quien ha señalado que desde hace meses e inclusive años, vienen en aumento estos robos.

Detalló específicamente que las incidencias se dan principalmente a los alrededores de la calle General Miguel Alemán entre Sayula y Tehuantepec, en donde viven personas de la tercera edad, por lo que han sido un blanco fácil para los ladrones.

Así mismo de su empresa se han llevado cubiertos, copas, escalera, bomba de agua, hidroneumático, tanques de gas, diablito, compresora, rebanadora, licuadora, cuchillos, hornos, tanque de gas y otros objetos.

Vecinos del Fraccionamiento Moderno denuncian a banda de ladrones, que los tiene asolados

Vecinos del Fraccionamiento Moderno denuncian a banda de ladrones, que los tiene asolados

“Más o menos, como de dos años para acá hemos estado con robos en la cuadra, una de las primeras robos que tuve fue, cortaron las cámaras, y me robaron un aire acondicionado que estaba en una ventana, se lo llevaron, después regresaron por unas bicicletas, luego, después de unos meses, regresaron se llevaron un ventilador y una licuadora, y así han ido estando robando. Pero el mes pasado en Semana Santa, de jueves para viernes Santo entró un tipo a la casa, entró con herramienta y me robó el hidroneumático, desgraciadamente todos estos robos suceden de día, ya no les importa que los vean las cámaras, yo tengo alarma, la alarma empieza a sonar, la alarma no les hace ni cosquillas, y pues las cámaras tampoco”, mencionó la empresaria.

En otro caso del que tiene conocimiento a través de los vecinos, se dio en la calle Tehuantepec, en donde mientras los dueños salieron al mediodía, los rateros ingresaron se llevaron, joyas, electrodomésticos y varias cosas más.

Hay robos tan increíbles que los ladrones se han llevado hasta tanques de oxígenos, medicamentos y artículos así, cuando las personas salen al médico o al hospital, los ladrones aprovechan.

Los vecinos de este tradicional fraccionamiento, aseguran tener identificado mediante las videocámaras a uno de los líderes de la banda, por lo que interpondrán la denuncia y esperan que las autoridades actúen.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ