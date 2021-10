Dentro de su domicilio fue encontrado sin vida un hombre en la colonia Pascual Ortiz Rubio; fueron los vecinos quienes se percataron del fallecimiento dieron parte a las autoridades, debido a que el cuerpo estaba desnudo.

Elementos policiacos acudieron al lugar. FOTO: Franco Cardel

El occiso fue identificado únicamente como “el Chema”, hombre de entre 50 y 55 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle 7 de Junio, entre Juan de la Luz Enriques y Collado de la colonia antes mencionada.

Fue debido a que desde la calle se observaba el cuerpo que los vecinos dieron parte a las autoridades, indicando que el occiso se encontraba desnudo, lo que hizo pensar que se trataba de alguna situación de robo, aunque más tarde se indicó que el fallecimiento fue por causas naturales.

Minutos más tarde llegaron elementos de la Policía Naval y Estatal que, tras confirmar que no tenía signos, dieron parta a la Fiscalía regional para que tomara conocimiento y realizara el levantamiento del cuerpo, el que al parecer no tenía familia.

Vecinos de la Ortiz Rubio hallan muerto a un hombre dentro de su vivienda

Vecinos señalaron que el occiso tenía más de 3 años de vivir en esta zona, pero no era una persona muy sociable, motivo por el que no tenía relación con los vecinos, mismos que no se percataron de la situación.

Finalmente, el cuerpo fue llevado al Semefo, en donde permanecerá hasta que se identificado.

