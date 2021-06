Vandalizan y roban imprenta en la colonia Flores Magón

Pérdidas por más de 150 mil pesos dejaron personas desconocidas que ingresaron a vandalizar y robar las instalaciones de una imprenta ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón de la ciudad; el dueño del local denunció que no es la primera vez que lo roban.

“Las pérdidas son más o menos unos 150 mil pesos” entre las afectaciones que dejó el hecho, además de algunos artículos que se llevaron, es lo que aseguró Ricardo Díaz Vergara, dueño del sitio.

Los ladrones dejaron daños materiales en el lugar. (FOTO: Franco Cardel)

El encargado se percató del robo y los daños este martes al abrir su local, de nombre “Ideas Creativas”, ubicada en la avenida Primero de Mayo entre las calles Agustín de Iturbide y José Azueta.

“Hoy que entraron los muchachos en la mañana a trabajar a las 9 de la mañana, vimos que los candados estaban volados y al entrar nos dimos cuenta que se había metido pues a robar y esculcar, todo lo que son mi oficina y papeles”, señaló el dueño.

En propietario destacó que los responsables cortaron de manera precisa los cables de las cámaras y el internet, además de que dejaron algunas hojas con la leyenda Morena.

“Vimos que rompieron todas las rejas, cortaron todos los cables de las cámaras, del Internet, todo y en mi oficina pues entraron a revisar papeles, y se llevaron el DVR de todas las cámaras, y al último me dejaron un recado puesto ahí quedara Morena, nada más ahí decía Morena”, aseguró.

Señaló que este es al menos la cuarta ocasión que sufre robos, en los anteriores denunció los hechos, pero no pasó nada, también puntualizó que trabaja para el ayuntamiento de Veracruz y campañas, pero es un negocio que nada tiene que ver con política o partidos.

“Yo trabajo para todos los partidos, yo no estoy casado con nadie, ahora si es un negocio de imprenta, le trabajo a empresarios, campañas políticas y todo lo que son negocios locales de aquí de Veracruz, digo no entiendo cuál fue el afán de venir a destrozar el local, cuando uno no se mete con nadie y trabajamos libremente, sin casarse con nadie a partido político”, aseveró.

