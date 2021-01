Urbano cae en socavón provocado por fuga de agua

En calles del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz se registró un aparatoso accidente en donde el conductor de un camión urbano cayó en un gran socavón provocado al parecer por una fuga de agua potable en la avenida Francisco I. Madero esquina Aquiles Serdán; a pesar del susto los pasajeros no resultaron heridos.

Los hechos se presentaron la mañana de éste lunes minutos después de las 6:30, de acuerdo a Abraham H., conductor de un camión de la ruta de Diaz mirón colonia Lagos con número económico 157, sólo se veía un encharcamiento, por lo que pensó se trataba de una fuga o un charco provocado por la lluvia de la mañana.

“Venía yo aquí sobre Madero y Serdán, venían dos coches adelante de mí los dos pasaron normal por eso me atreví a pasar, eran dos coches pasaron bien sólo se veía una pequeña fuga de agua, pero no pensé que fuera un hoyo así; ya nada más cuando sentí el trancazo y los pasajeros se espantaron pero todo bien gracias a Dios; hasta ahí nada más, no había nada de señales y sólo el pavimento”, indicó el conductor.

El vehículo quedó atrapado en su eje delantero derecho y por fortuna los aproximadamente 10 pasajeros que iban en ese momento en la unidad resultaron ilesos, logrando bajarse de inmediato para retirarse.

Elementos de la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio, acordonaron la zona para evitar que los camiones siguieran pasando y que otra unidad cayera al lugar, iniciando las maniobras para sacar el camión.

Personal de Grupo MAS llegó minutos después para atender la fuga y se requirió de una grúa especial para poder sacar la unidad, debido a que sufrió algunos daños mecánicos.

