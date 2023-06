Magdalena, es la madre de un adolescente de 13 años quien el pasado miércoles, fue víctima de bullying por parte de sus compañeros, quienes le quemaron el cuello, para lo que usaron un cúter que calentaron al rojo vivo.

La madre del agraviado, denunció estos hechos la tarde de este viernes, en las instalaciones de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

Ella detalla en su denuncia que el pasado 31 de Mayo, compañeros de su hijo del segundo grado Grupo K, le quemaron el cuello al menor, utilizando un cúter que previamente calentaron hasta ponerlo al rojo vivo, todo esto dentro de un salón de clases.

Teme madre de familia por la vida de su hijo, tras sufrir bullying en la Eti1

“Mi hijo me dice hasta que yo llego de trabajar, fue que él me explica la situación que le queman con el cúter, al que lo calientan con un encendedor y se lo pegan en el cuello, en la parte intermedia entre la yugular, el cuello y la nuca, obvio si le dejó marcas e hizo una quemadura de segundo grado”, explicó la madre.

Tras estos hechos la madre de familia decidió, primero hablar y denunciar este caso ante las autoridades de la Escuela Secundaria Técnica 1, pero sólo le dijeron que “iban a ver” cómo le ayudaba pero que no podían garantizar la integridad del menor, más cuando hay 400 alumnos.

“Ayer me dijeron que apenas iban a ver si era verdad, que iba a procesar el caso, que iban a hacer investigaciones y que posteriormente se iba a mandar a llamar a los papás, y que pos que no podían estar al pendiente de solo de mi hijo, o sea que si iban a estar pendiente, pero que si algo más se suscitaba no iban a estar al cien por ciento fijos con mi hijo, por qué son más de 400 alumnos y no pueden sólo estar pendiente”, señaló.

Destacó que no es la primera vez que agreden a su hijo, ya en otras ocasiones de manera verbal y hasta física lo patearon entre alumnos de dos salones.

Situación por la cual le quedaron marcas, ella intentó denunciar, pero para variar nadie le hizo caso, además de que la agresión se dio frente a una “maestra” quién no hizo nada, “Ni intervino, ni hizo el reporte, sólo les dijo a los responsables que se pasaron de ve#$6a”, denunció.

Teme la joven madre y cabeza de familia, por la integridad física de su hijo, ya que el menor inclusive ha recibido a través de su teléfono celular, amenazas, denuncias tras estos hechos motivo por el cual decidió denunciar la situación y llegar hasta las últimas consecuencias.

Finalmente aseguró que teme por la vida de su hijo, quien vive aterrorizado de asistir a la escuela, “Yo si temo por la integridad física de mi hijo y si estoy considerando en sacarlo y cambiarlo de escuela”, destaco.

