Sujeto armado amenaza a elemento de la Naval para robar sus pertenencias

Un sujeto armado amenazó a una elemento de la Naval para tobarle sus pertenencias, el responsable fue detenido

En gran peligro estuvo la elemento de la Secretaría de Marina, misma que fue sorprendida por un sujeto que la amenazó con un cuchillo en el cuello para robarle sus pertenencias.

Luego la llevó varias cuadras amagada y prácticamente como rehén, hasta que llegó a una sucursal bancaria en donde la joven pidió ayuda y el responsable fue detenido.

Fue la tarde de este jueves, que la agraviada de 26 años, la que se encontraba fuera de actividad, explicó a las autoridades que en la calle Francisco Canal, la interceptó un sujeto, que la amenazó con un cuchillo en el cuello para que le entregara sus pertenencias de valor.

“Lo que pasa es que venía yo caminando por la calle Canal, saliendo del hospital Naval, entonces lo vi pasar y pues normal después se regresó y fue cuando me puso el cuchillo en el cuello, y me dijo que le entregara todas mis cosas, le dije que no traía nada de valor”, explicó.

De inmediato la agraviada pensó en pedir ayuda, por lo que le dijo al sujeto que no le hiciera nada, porque llevaba un cheque y que, tras cobrarlo, le daría el efectivo, por lo que caminó hasta la sucursal bancaria ubicada en la avenida 5 de Mayo y la calle Esteban Morales.

“Entonces le dije tranquilo no me hagas nada, si quieres vamos al banco traigo un cheque para cobrarlo, entonces desde allá me traía con el cuchillo sobre mi estómago para que yo viniera a sacar el dinero en el banco”, señaló.

Fue ahí que pidió ayuda a las personas de manera discreta, indicándole que iba amenazada por un sujeto y que pidieran la presencia de una patrulla, minutos después llegaron los elementos y detuvieron al sujeto responsable.

El que, tras ser señalado, fue trasladado al penalito de Playa Linda por la responsabilidad que le resulte por estos hechos.

