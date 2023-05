Por no hacer alto al intentar cruzar la avenida Nezahualcóyotl, el conductor de una camioneta, provocó un aparatoso accidente al impactar a un vehículo particular, involucrando a un tercer unidad estacionada, a pesar de los daños materiales no hubo lesionados en estos hechos.

Sobre el accidente que se presentó la tarde de este viernes, se indicó que el trabajador Oliver G.V., de 21 años de edad, manejaba su unidad marca Nissan tipo NP300, con dirección al Centro de la ciudad por la calle Mario Molina.

Al llegar al cruce de la avenida Nezahualcóyotl, al parecer por una distracción, el conductor de la camioneta no se detuvo y se siguió, impactando a un automóvil marca Honda tipo Accord, el que era manejado por el señor Andrés Filiberto V. A., de 65 años de edad aproximadamente.

Se le olvida hacer alto y provoca aparatoso choque múltiple

El golpe fue tan fuerte que hizo que el vehículo Honda diera un giro completo y quedara en sentido contrario el que circulaba, impactando finalmente contra una camioneta estacionada marca Ford tipo Ranger, cuyo dueño Carlos Alberto A.L., salió de su casa para ver qué es lo que había pasado.

De forma preventiva en el lugar del accidente, fue atendido por técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja, el conductor del vehículo agraviado, por fortuna no presentaba lesiones o heridas graves, aunque señaló iría a una revisión médica.

De igual manera autoridades de Tránsito y Viabilidad Municipal tomaron conocimiento de este percance, apoyando con el retiro de los vehículos y deslindando la responsabilidad.

