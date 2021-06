Se incendia vivienda en la Ampliación Villa Rica

Elementos de Bomberos Conurbados y paramédicos de esta misma corporación, llevaron a cabo una intensa movilización esto para la atención de un incendio de una vivienda ubicada la colonia Ampliación Miguel Alemán, dejando daños materiales, sin lesionados.

Los hechos del siniestro se dieron la tarde de este viernes, cuando los vecinos reportaban el incendio, solicitando el apoyo, más tarde llegaron el menos de la Policía Naval y Estatal, para confirmar la situación que se dio en una casa ubicada en la calle Moral esquina Muchíte.

Los habitantes de la vivienda y algunos vecinos, trataron de controlar el incendio usando cubetas con agua, logrando que se saliera de control, fue finalmente tras la llegada de personal de Bomberos Conurbados, los que de inmediato atendieron situación, quedando controlada.

No se indicó qué fue lo que originó el incendio, aunque no se descarta un cortocircuito, la sonrosado que habitan la casa de percataron ya cuando el fuego estaba más fuerte y no pudieron evitar el siniestro.

Las pérdidas fueron sólo en la parte superior de la casa, afectando una de las recamara y algunas de las otras piezas, además de causar daños en varios muebles de madera principalmente y además de la ropa quemada.

