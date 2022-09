Se entrega a las autoridades mujer que supuestamente asesinó a su hijo de 4 años

Tras haber quitado la vida a su hijo de cuatro años en una vivienda de la colonia nacional de esta ciudad, la joven madre se entregó a las autoridades, al regresar arrepentida del hecho cometido, y huir de la vivienda donde quedó el menor mal herido.

El martes 27 de septiembre trascendió que una joven mujer había golpeado a su hijo de cuatro años en una vivienda de la calle Benito Juárez de la colonia Nacional de Xalapa, y huyó dejándolo abandonado.

Los vecinos de la colonia Nacional en Xalapa, pidieron ayuda al número de emergencias 911, al percatarse que el niño había sufrido severos golpes.

Alrededor de las 17:00 horas del martes, los paramédicos de la Unidad Municipal del Sistema de Atención Médica de Urgencias de Veracruz (SAMUV) arribaron para dar los primeros auxilios al menor de edad, y posterior trasladarlo a un nosocomio.

Se conoció que horas después, que el menor de edad perdió la vida en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS en esta ciudad.

Al día siguiente, miércoles 28 de septiembre, la madre del menor Zurisaday R. C. se entregó a las autoridades de la justicia como presunta culpable del asesinato de su hijo.

La mujer con edad de entre 25 y 30 años se entregó a las autoridades por voluntad propia, y ahora corresponde a la Fiscalia General del Estado (FGE) iniciar la Carpeta de Investigación para posterior presentarla ante un Juez de Distrito del Poder Judicial de Veracruz.

Según testigos de los hechos, el día martes el padre del menor llegó a la calle Benito Juárez de la colonia Nacional, y ahí mal estacionó el automóvil para meterse con prisa a su casa, salió y pidió ayuda a los vecinos para que llamaran a una ambulancia porque su el menor de cuatro años estaba inconsciente.

Era poco más de las dos de la tarde cuando llegaron los policías municipales y de la estatal, para tratar de auxiliar al papá que no daba crédito a lo que acababa de leer en un mensaje de su teléfono celular.

El hombre menor a los 30 años había salido de su vivienda a las 13:30 horas con rumbo a su trabajo en una empresa con venta de galletas, cuando su esposa de apenas 25 años le envío un mensaje al teléfono celular en el que le avisaba que al parecer le había quitado la vida a su hijo; apenas leyó el texto dio la vuelta para volver a su hogar.

Los testigos señalan que el martes por la tarde vieron llegar al esposo de Surizaday a la calle Benito Juárez, pero ni siquiera estacionó bien el carro, incluso pensaron había ingerido bebidas alcohólicas.

“Pensamos que había llegado borracho porque llegó y estacionó el carro pero no como debía de ser, y él me pidió ayuda para que llamara a una ambulancia porque su niño estaba mal, y si pedimos la ambulancia y llegó y fue cuando él dijo que su misma mamá lo había matado, le mandó mensaje a él. No sé sabe cómo lo mató”, señalaron los testigos.

Refirieron que en la casa color rosa habitan una familia conformada por el padre, la madre, una hija de 9 años y un niño de 4 años, los menores presentan algún tipo de discapacidad motriz y del habla.

Desde siempre vieron que la madre, el padre y la abuela salían en las tardes para acudir a su iglesia de la religión Pentecostés, y todos son una familia “tranquila”, dedicados a la oración a Dios.

La mamá de los menores es una mujer joven, y la describen cómo “tranquila y callada”, por lo que no pueden creer que ella pudiera haber hecho daño al menor de edad.

Cuando ocurrió la tragedia, el padre intervino para tratar de hacer reaccionar al menor de edad.

Él trató de revivirlo, hizo todo lo posible, y cuando llegaron los de la patrulla dijeron que todavía tenía posibilidades, luego llegó la ambulancia y se lo llevaron” señalaron los testigos.

En la mañana de miércoles, en la casa -donde murió el menor de cuatro años de edad al parecer por una golpiza propinada por su madre- no se observa nada, no hay juguetes afuera, nada que indique que ahí vivía un menor.

Según relatan los vecinos, en la noche del martes los médicos del IMSS avisaron que el niño murió, así que en medio de la tristeza, la abuela y el mismo padre recogieron los juguetes y la carriola en la que paseaban al menor.

