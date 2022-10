Roban y dañan sistema de seguridad de telesecundaria en Veracruz

Sujetos desconocidos ingresaron a la Telesecundaria “Manuel Fuentes Sarabia”, ubicada en la Unidad Habitacional El Coyol de la ciudad de Veracruz, donde se robaron una televisión y dos cámaras de seguridad, además de que causaron destrozos en el sistema de alarmas, el cableado eléctrico y en puertas.



En entrevista, el director Nicolás Ortiz Santamaría estimó que los delincuentes ingresaron al plantel aproximadamente a las seis de la mañana de este lunes.



Ortiz Santamaría comentó que los sujetos dejaron un tanque de gas a la entrada de la escuela, el cual sustrajeron de la cooperativa escolar, por lo que presumió que ya no les dio tiempo llevárselo.



“Entraron, desconectaron el sistema de alarmas, las cámaras de video, gente que sabe y conoce de esto, desconectaron las centrales de luz de los salones y se metieron a robar plenamente, se ve que no les dio tiempo, al parecer fue ahorita temprano porque dejaron el tanque de la cocina de la tienda escolar y nada más lograron entrar a un salón”, detalló.



El director de la telesecundaria refirió que no se trata de la primera ocasión que ingresan al plantel a robar, pues se sufrió de otras pérdidas en ocasiones anteriores.



Nicolás Ortiz Santamaría aseguró que interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales con la finalidad de que se investiguen el allanamiento, el robo y los destrozos.

No obstante, Ortiz Santamaría precisó que nada quedó grabado en el sistema de video porque los sujetos lo desconectaron antes de cometer sus actos.



El profesor calculó el robo de la televisión y de las dos cámaras y los daños al cableado eléctrico y a puertas y cerraduras en unos 20 mil pesos.



“Habíamos descansado por el sistema de cámaras y alarmas, pero ahorita ya descubrieron cómo está conectado, tendríamos que meter con candado concreto la toma principal (…) Va a salir, yo le calculo unos 20 mil pesos arreglar todo esto”, finalizó.

