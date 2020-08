Rescatan a menor en la Laguna de Malibrán; estaba desaparecida desde el lunes así lo dio a conocer su propia madre.

Una menor quien se había escapado de su domicilio, desde la mañana de este lunes, fue encontrada y rescatada del islote ubicado en la mitad de la Laguna del Malibrán.

Ahí personal de Guardavidas de Protección Civil, realizó las maniobras para poner a salvo a la joven, la que más tarde se supo sufre de esquizofrenia de acuerdo a los señalado por su madre, que llegó a este sitio y pidió ayuda de alguna autoridad.

La menor fue identificada como María del Carmen, de 17 años, joven que la tarde este martes fue rescatada de la Laguna del Malibrán, ubicada sobre la avenida Miguel Alemán al sur de la ciudad.

La joven se había escapado la mañana de este lunes de su casa en la colonia Reserva 1.

María Madalena madre de la menor, aseguró que debido a su condición y que por falta de dinero no puede comprarle el medicamento, por lo que se ve en la necesidad de encadenarla.

“La verdad no me alcanza, algunos medicamentos cuentan mil, hay otro de ochocientos y uno de 300, pero si la tranquilizan”.

Debido a la falta de este tratamiento, la joven se comporta de manera agresiva y busca escaparse, como ocurrió este lunes, situación por la cual incluso han visto la posibilidad de construir le un cuarto adecuado para que por lo menos no esté encadenada.

“En si lo que estábamos haciendo, era recolectando dinero para hacerle un cuarto especial para ella, para que no esté encadenada, para que este libre, ponerle una reja, un baño y esa no tenga problemas de nada, ni lastime a nadie, pero son 7 mil pesos que ya cotice, pero no tenemos” explicó la afligida madre, quien busca la ayuda de alguna autoridad, pues tiene además otros hijos.

Se desconoce cómo es que la joven llegó hasta la isla, ubicada en la Laguna del Malibrán en donde permaneció por varias horas e inclusive presentaba algunas lesiones en sus pies, siendo rescatada por dos elementos de Guardavidas de Protección Civil Municipal de Veracruz, los que dialogaron cerca de 15 minutos antes de que accediera a irse con ellos.

Por la desaparición la madre de la joven, ya había puesto denuncia ante la Fiscalía Regional y mediante las redes sociales había iniciado una campaña para dar con su paradero, fue por estas misma redes, que le avisaron a sobre la presencia en este lugar, procediendo a realizar las diligencias para que le fuera nuevamente entregada a su custodia.

