-Señalado por el feminicidio de Monse, su novia

“Las paredes se limpian, Montse y las demás NO Vuelven” fue parte de las pintas y cartulinas de varias personas dejaron en la fachada y banqueta del salón Diamatos, ubicado en la colonia Formando Hogar y, al parecer, propiedad de la familia Marlon “N”, presunto feminicida de su novia Montserrat B.R.

La fachada y la banqueta de este salón ubicado en la Avenida Guadalupe Victoria y la calle Raz y Guzmán, de la colonia Formando Hogar, fueron pintadas por varias personas que se presentaron para manifestarse y exigir justicia para Montse; así como para pedir que se siga con búsqueda del presunto responsable, Marlon B.F.

Y es que este salón de eventos es parte de los negocios que, a través de redes sociales, han trascendido que pertenecen a la familia de Marlon y sus padres, quienes aún permanecen prófugos de la acción de las autoridades.

Aunque en este local es el primero que sufre afectaciones directas luego del caso conocido del feminicidio de Monse, quien falleció luego de los golpes que recibió a manos, presuntamente, de Marlon “N”, el pasado sábado 17 de abril.

Realizan pintas en salón propiedad de familia de Marlon “N”

La ciudadanía no se ha quedado quieta ante este caso y ha hecho el llamado a no consumir ni comprar, ninguno de los productos de estos negocios para que la familia no tenga recursos y no puedan seguir huyendo.

