Primera muerte por ola de calor en Xalapa, ya suman 6 en Veracruz

La ola de calor cobró la vida de la primera víctima en la capital del estado, al registrarse una temperatura máxima de entre 31 y 32 grados; se trata de una persona en situación de calle, que previamente había solicitado agua regalada a los vecinos y vecinas.

Con el fallecimiento de esta persona en Xalapa el domingo, suman 6 muertes en la entidad veracruzana generadas por golpes de calor, a causa de las altas temperaturas y falta de hidratación.

La muerte ocurrió al medio día en la calle Teotihuacán en la colonia Francisco Villa de esta ciudad, pero los transeúntes se percataron dos horas después cuando vieron que había un cuerpo en la vía pública sin tener movimiento.

Los vecinos y vecinas reportaron al número de emergencias 911, que en la calle había una persona tirada que no se movía, así que al lugar se trasladaron socorristas y los paramédicos del grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para dar los primeros auxilios, sin embargo, cuando le hablaron y trataron de reanimarlo, el hombre no respondió, había perdido signos vitales.

Los socorristas informaron que el cuerpo del hombre presentaba un alto grado de deshidratación y falta de alimentación, además de que fue encontrado bajo el sol que generó un temperatura superior a los 31 grados.

Posteriormente llamaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la dirección de Servicios Periciales para que hicieran el levantamiento del cuerpo, se espera que su familia lo identifique o será enviado a la fosa común.

El hombre vestía un pantalón de mezclilla y una camiseta color negro, además tenía colgada una cadena con una imagen de la Santísima Muerte.

En menos de una semana, Veracruz registra cinco muertes por ola de calor

De acuerdo con las notas periodísticas, en la entidad veracruzana han fallecido cinco personas a causa de las altas temperaturas en los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos, Catemaco y Xalapa.

El martes 13 de junio, falleció la adolescente de 15 años, Scarlett que padecía Síndrome de Down y vivía en la ciudad de Veracruz.

La madre de la víctima, Dareny Rosales Díaz, explicó que su hija iba a ingerir alimentos cuando se desmayó y notaron que tenía la nariz morada.

“Yo creo le faltó oxígeno por tanto calor que hacía; le íbamos a dar de comer; cuando llegamos al hospital, en un taxi, porque la ambulancia nunca llegó, en el IMSS de Cuauhtémoc nos dijeron que ya no llevaba pulso, la reanimaron, lograron reanimarla, la intubaron, le vino dos eventos más, el doctor me dijo que ya no le daba más esperanzas, porque traía su saturación baja y su respiración muy decaída, sin pulso, pudiera ser que le diera más eventos y si, el ultimo que le dio ya no lo resistió y no la pudieron reanimar”, dijo la madre.

El viernes 15 de junio, en el municipio de Veracruz, se reportó el fallecimiento de dos personas en situación de calle, que pedían ayuda en distintas colonias.

La primera muerte ocurrió alrededor de las 15:00 horas en la avenida Leonardo Pasquel entre Tehuantepec y la avenida Río Medio, en la unidad habitacional Lomas de Río Medio, en la zona norte de Veracruz.

La segunda muerte se presentó en la avenida Ignacio Allende y callejón Galeana donde un hombre de 50 años aproximadamente, se desvaneció.

El desvanecimiento de las víctimas se debe a un golpe de calor, tras haberse expuesto por varias horas al sol, y no tener una hidratación adecuada.

En Coatzacoalcos, el miércoles 14 de junio un hombre falleció bajo el sol mientras reparaba una embarcación y los reportes señalan que se debió a un infarto provocado por un golpe de calor.

Según las primeras versiones, el trabajador de la embarcación, que estaba fondeada en las costas de Coatzacoalcos, se desmayó mientras realizaba labores de reparación frente a Villa Allende en la zona conocida como “La Ensenada”, a la altura de la colonia Las Escolleras.

El viernes 16, en Catemaco un hombre que se desplazaba a bordo de una bicicleta, falleció a un costado de la carretera federal entre Catemaco y Hueyapan de Ocampo, por un presunto golpe de calor.

Con información de AVC Noticias

