La madrugada de este domingo, se registró un nuevo accidente protagonizado por una patrulla de la Policía Estatal, la que volcó en calles del fraccionamiento Virginia de Boca del Río. El percance se dio al parecer porque los elemento se pasaron la preferencia de paso de la avenida Las Américas, causando daños a por lo menos cuatro automóviles.

La situación del percance se registró en la esquina de la avenida Las Américas por donde circulaba un vehículo particular, marca Chevrolet tipo Chevy, de color blanco, manejado al parecer por una mujer; mientras que por la calle Chalchihuecan circulaba una patrulla sin la preferencia de paso.

Los elementos de seguridad pública al parecer no realizaron el alto al cruzar por la avenida, siendo impactado por el vehículo y volcando, aunque no se brindaron mayores detalles del porqué no hicieron alto ya que se negaron a brindar datos sobre lo sucedido.

La camioneta quedó sobre uno de sus costados, dos elementos resultaron lesionados, mismos que fueron atendidos y trasladados a un hospital por técnicos en urgencias médicas de Bomberos Conurbados.

Por lo menos seis cuadras a la redonda quedaron cerrada a la vialidad; elementos de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron al sitio pero fueron finalmente agentes de Tránsito Municipal de Boca del Río.

