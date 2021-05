Personas tratan de engañar a cuentahabientes afuera de bancos

Por medio de redes sociales, dos ciudadanas denunciaron a por lo menos tres personas, entre ellas dos mujeres, quienes al parecer operan a las afueras de algunas sucursales bancarias, en donde tratan de engañar a cuentahabientes con la estafa conocida como “paquete”.

En este caso las dos cuentahabientes que expusieron el caso, señalaron que realizaron el retiro de dinero en efectivo de la sucursal Banamex ubicada en la Avenida Simón Bolívar de la Colonia Ignacio Zaragoza.

En este lugar ubicaron a dos mujeres y un hombre, quienes ubican a sus posibles víctimas a las afueras y al interior del banco, la persona agraviada y que estuvo a punto de ser víctima del robo, señala que asistió con una amiga.

Sin embargo ante la inseguridad ambas se separaron antes de entrar y mientras una de ellas llegaba la caja la otra vigilaba desde las afueras, fue así que se percataron que dos mujeres y un hombre comenzaron a ubicarlas.

Fue en ese momento de retirar el dinero y de salir, que las personas se coordinan con chiflidos y algunos gritos, es como señalan a las víctimas, en este caso las dos mujeres no cayeron en la trampa y dieron aviso a las autoridades llegando minutos después elementos de la Policía.

“Mi amiga se percata que la señora que había entrado al cajero cuando el tipo silbó, me seguía. Cuando me llegó a la otra banqueta me dirijo a mi camioneta, ella junto a mi izquierda, no sabía que era mi vehículo, pero escucho que alguien habla atrás de mí, por lo que giró la cara y no pude escuchar de inicio nada. Sin embargo, me enseñó un fajo de dinero de $200.00 y en ese momento brinqué para atrás y pensé: métete ya a la camioneta” explicó la mujer que rápidamente huyó.

Fue así que las dos cuentahabientes lo dieron a conocer a través de redes sociales para que la ciudadanía en general esté atenta y no se confíen en este tipo de estafas, que también podrían llevar a robos más violentos.

