Perro de caza muerde a un menor, dueño huye sin brindar atención

Un adolescente que caminaba en la calle Conquistadores y la avenida Juan Pablo II del fraccionamiento Virginia, fue atacado por un perro de caza cuyo dueño, lejos de hacerse cargo de los sucedido, escapó sin responder la atención del menor de 13 años, quien permanece en observación.

La denunciante de estos hechos es la doctora Jazmín H.M., madre de Omar, quien informó que el ataque del pero se dio este pasado martes entre las 7 y 7:30 de la noche cuando regresaban de realizar actividades físicas por la zona del estadio; eran acompañados también por la tía del menor.

Fue en las mencionadas calles que el dueño del perro y el animal de la raza Braco de Weimar o Weimaraner, perro de caza, caminaban; de acuerdo a la agraviada el can era llevado con una correa muy delgada y muy larga.

Lo que originó que, sin previo aviso, el perro atacara al menor, al que se le fue encima, sin que el dueño hiciera nada para evitarlo y luego de la mordida tampoco lo hizo; pues, a decir de la madre del menor, sólo se acercó para deslindarse y escapar.

“Nos dijo, no le salió sangre y está vacunado; entonces le dije ‘Pero lo mordió ¿que no ve?’. En fin, mi prioridad era mi hijo, y eso aprovechó el señor que se fue; y no hizo nada por decirnos ‘Los ayudo’, pero me dicen algunos vecinos que no es la primera vez”, puntualizó la madre del menor.

El dueño del animal podría vivir en el fraccionamiento Virginia. Se trata de un hombre de aproximadamente 50 a 55 años de edad, de tez blanca, rollizo y estatura promedio, mismo que logró escapar.

Omar fue llevado a la zona de urgencias de la Cruz Roja, en donde se le indicó que permanecería en observación por al menos tres días en espera que no presente ningún cambio. De igual manera, se le pidió a su familia lograr saber que el animal cuente con su esquema de vacunación.

La representante del menor, en este caso su madre, informó que denunció los hechos de manera pública; esto en espera que la persona sea identificada o que se haga responsable de las afectaciones que el perro ocasionó, de igual forma proceder de manera legal contra el mismo.

