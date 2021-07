PC Municipal y Bomberos rescatan a mujer tras caer en un pozo

Una mujer que cayó unos 14 metros de profundidad dentro de un pozo de agua, fue rescatada gracias a los trabajos de Bomberos y Protección Civil Municipal de Veracruz, los que llegaron al sitio en la colonia Las Torres, tras la petición de ayuda de sus familiares.

La agraviada de 50 años, fue rescatada y auxiliada la tarde de este jueves, por sus familiares, así como personal, Bomberos Municipales y Protección Civil Municipal, además de la Policía y Cruz Roja, los que llegaron a la casa en donde se dio el hecho en la calle Torre Latinoamericana.

El esposo de la mujer el señor Martín, fue quien corrió a solicitar los servicios de emergencia, luego de que no pudieran sacar a la mujer debido a la profundidad en la que se encontraba dentro de este pozo, no se indicó cómo fue que cayó, aunque no se descarta que haya sido tratando de sacar agua o realizando sus actividades normales.

Finalmente debido a las heridas que presentaba la mujer fue llevada de emergencia en una ambulancia de la Cruz Roja a las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad para la atención debido a posibles fracturas en sus extremidades.

