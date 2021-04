Pasajera de Catemaco sufre violento asalto, a la fecha no ha podido denunciar

El pasado miércoles 21 de abril de este año, la señora Olga Lidia Montero Cabrera, habitante del municipio de Catemaco, Veracruz, fue víctima de un violento asalto en la ruta de camión Tuxtlas. La agraviada tomó esa ruta en la calzada Ejército Mexicano en la parte correspondiente al municipio boqueño; ahí fue despojada de las ganancias de su venta del día aunado a las profundas lesiones que le hicieron en el rostro y la mano, sin que, al momento, alguna autoridad haya podido atenderla pese a que acudió a interponer una denuncia.

Al respecto, la afectada narró a El Dictamen que el miércoles visitó este puerto desde temprano con la finalidad de comercializar carne enchilada y longaniza como lo hace cotidianamente y, posterior a su venta, tomó una ruta de nombre: Transporte Los Tuxtlas, identificada como la línea de los rojos, saliendo del municipio porteño cerca de las 18:00 horas; dicha ruta la tomó en la calzada Ejército Mexicano, a la altura de la colonia Graciano Sánchez en Boca del Río, situación que comúnmente no pasa, pues ella suele tomar una ruta en la central de autobuses AU.

En ese trayecto se subieron dos jóvenes, uno como de unos 24-26 años y el otro como de unos 17 años, a la unidad -de la cual no recuerda el número- y comenzaron a comportarse de manera extraña y el chofer también; tanto, que mientras conducía se puso a contar el dinero obtenido por el pago del boletaje, cuando eso lo hacen casi llegando a su terminal. Al estar el chofer contabilizando las monedas, los jóvenes delincuentes aprovecharon la ocasión para cometer el atraco; quitándole el dinero a él y a ella que venía sentada junto al chofer. Sin embargo, a ella, uno de los asaltantes le dio un navajazo en el rostro y en una de sus manos; dejándola con severas lesiones que requirieron su hospitalización.

“Venía bien el autobús, todo el tiempo el tiempo lleno, pero ya entre 9:00-9:30 pm pasamos por Tapalapa y en ese tramo de Tapalapa a Santiago se subieron dos muchachos. A mí se me hizo raro porque normalmente ya es tarde y no tenía por qué pararse el autobús (…). Se subieron los muchachos, yo venía en el primer asiento de lado del conductor y se sentó conmigo el más chamaco y yo venía con una bolsa, mi bolsa de mano en mis piernas y el otro se sentó el asiento del otro lado que también venía vació y pasando 10 minutos cuando se para el otro hombre y con pistola en mano le dice al chofer que se detuviera porque era un asalto y que querían el dinero de la cuenta”, contó.

Agregó que “A mí se me hizo raro porque el cobrador entrega cuentas en San Andrés y desde Tapalapa venía contando el dinero; entonces, se subieron ellos y él (chofer) seguía contando el dinero (…). Me agredió en la parte de los ojos, por los párpados es una herida de 15 puntos (…). Le dije ahí está, ya llévate la bolsa, ya déjame y en la mano también me hirió y ahí me pusieron tres puntos; de ahí él se paró y le dijo al de la pistola ‘dale un balazo‘, pero entonces el hombre volteó y me vio y yo ya estaba llena de sangre y lo único que le dijo el otro fue: bájate, vámonos porque a nadie le quitaron nada, a nadie más”.

Pasajera de Catemaco sufre violento asalto, a la fecha no ha podido denunciar

La señora Olga menciona que, al parecer, no es la primera vez que sucede este tipo de asaltos en esa ruta, pues pasajeros le han comentado que ya se ha presentado este tipo de situaciones en la línea de los rojos (Tuxtla), la cual tiene muy mala referencia y por este motivo hizo un llamado a las autoridades de Transporte del Estado y a las de justicia para que implementen operativos, especialmente en las noches que es cuando más aparecen este tipo de delincuentes.

Hospitalización y denuncia tras el violento asalto

Posterior a este acontecimiento y debido a sus heridas, la entrevistada explicó que fue trasladada en una ambulancia al hospital Teodoro Díaz de Santiago Tuxlta y salió hasta el jueves 22 de abril, cerca de las 10:30 pm. De inmediato pasaron al Palacio Municipal para denunciar y de ahí los enviaron a la Fiscalía ubicada a la entrada de San Andrés y a su vez, ellos los retornaron al Palacio. Ahí les dijeron que era en la Fiscalía y así los trajeron dando vueltas, hasta que los canalizaron al área de Jurídico de la Fiscalía de San Andrés.

Ya estando en el lugar, cerca de media noche, les pidieron copias de la CURP y documentos del alta el hospital; por lo que tuvieron que esperar más horas y durante ese tiempo, a doña Olga le empezó a sangrar nuevamente una de sus heridas y se tuvo que retirar junto con su esposo. Finalmente, nadie los atendió, por lo que los empleados les sugirieron que fueran otro día.

“Me dijeron que me correspondía con el licenciado Felipe (…). Se me hizo muy desconsiderado porque pues iba yo herida y, por lo tanto, ningún trabajo les hubiese costado. Yo entiendo que en algunos casos hay que esperar y a veces pienso que no tiene caso ir, pero sí quiero ir”.

A la fecha, la señora Olga Lidia Montero Cabrera no ha podido interponer su denuncia pues, aunque el día del asalto se apareció la policía, sólo la fotografiaron, la cuestionaron, se retiraron y nunca le dieron seguimiento al caso; por lo que hizo un llamado al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado a que atiendan su caso y se aplique la ley.

“Que la autoridad haga algo (…). Entré al hospital por una herida de arma blanca, con un navajazo y nunca fue ninguna autoridad a tomarme alguna declaración ni nada; entonces dónde está la policía que se subió al autobús a tomar datos (…). Hasta las doctoras y enfermeros me dijeron: es que ese tramo de ahí, de Tapalapan a aquí, está muy pesado; roban mucho y la autoridad no hace nada”.

