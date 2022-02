Niña sufre fracturas tras caerle varillas, piden a empresa se responsabilice

Luego de que unas varillas propiedad de una empresa de materiales de construcción cayeran el pasado martes sobre las piernas de la pequeña Valeria “N”, de 10 años de edad, causándole fracturas en el peroné y la tibia y teniendo que ser trasladada desde el municipio de Tierra Blanca hasta el puerto de Veracruz para su atención; la madre de la menor afectada, Anahí Pulido Gómez, denunció que, al momento, ni los propietarios ni los responsables del negocio se han comunicado para responsabilizarse de los gastos, tal como se comprometieron.

Al respecto, la afligida señora, quien se ha mantenido día y noche junto a su niña, explicó que los hechos se suscitaron el pasado martes 1 de febrero, cuando su hija fue a cobrarle a los trabajadores de la empresa de materiales y todo parece indicar habían descargado un tráiler, quedando unas varillas sueltas, por lo que, cuando la menor pasó cerca del área, el material se le fue encima.

“Andábamos trabajando, mi niña siempre me ayuda. Yo me dedico a la venta de frituras, ando en un triciclo y mi niña fue a cobrar en Aceros Pylsa se llama el negocio, pero como recién habían descargado un tráiler, las varillas quedaron sueltas y, cuando pasó mi niña, se le vinieron encima”, narró en entrevista.

Por este motivo, la pequeña tuvo que ser atendida en el hospital de Tierra Blanca y, de esa localidad al Hospital Regional en el puerto de Veracruz debido al alto costo de la cirugía y, a la fecha, la menor presenta mucho dolor, por lo que, a pesar de que requiere una operación, los médicos le explicaron que deberá esperar una semana más, en lo que llega el equipo especializado.

La señora Anahí detalló que, el día del accidente, los encargados de la tienda se comunicaron con los dueños para reportar el acontecimiento, pero únicamente autorizaron entregarle mil pesos para gastos, con el compromiso de que estarían al tanto de su evolución, lo cual, a la fecha no ha sucedido.

“Mi hija quedó lastimada de sus piernitas, de Tierra Blanca se la trajeron a Veracruz porque allá la operación me costaba 15 mil pesos y yo no cuento con el dinero, aquí en Veracruz, me dicen que la operan hasta la próxima semana y mi hija no aguanta el dolor tiene fractura (…) Ni los encargados ni los propietarios del negocio donde tuvo el accidente mi hija se han comunicado conmigo me dijeron que me ayudarían con los gastos y nada”, afirmó la madre afectada.

Mencionó que, en la zona del accidente hay cámaras de vigilancia que grabaron lo acontecido, por lo que no descarta tomar acciones en contra los dueños del negocio al tratarse de una negligencia.

La demandante asegura que los gastos por la estancia en el puerto de Veracruz se han multiplicado, por lo cual, también solicitó el apoyo de la población, ya que después de la posible cirugía, su pequeña Valeria tendrá que tomar rehabilitación.

En este tenor, puso a disposición de las personas que deseen hacer alguna aportación económica o en especie, comunicarse al teléfono 2741421358.

