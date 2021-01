Una mujer que se dirigía a su trabajo fue objeto de una supuesta agresión sexual por un sujeto que, además, intentó herirla con un cuchillo, cerca del parque ecológico; fue apoyada por algunas personas que observaron los hechos y que no duraron en salir en su defensa.

“Amigxs de facebook, tengan mucho cuidado con este tipo, hoy que me dirigía a mi trabajo, en la calle AZUETA Y PRIM (por el parque ecológico, frente al pollo cordobés) me agarró la entre pierna y me jalo, forcejeamos un rato, logré golpearlo y me soltó un golpe, después sacó un cuchillo. Afortunadamente un señor me ayudó, se le fue encima al tipo y se pelearon. El hombre andaba borracho y seguido está por ahí. Me asusté muchísimo y gracias a dios varias personas me ayudaron porque después de que el sujeto escapó entre en pánico, es horrible ir tranquila al trabajo y no estar segura a ninguna hora del día”, denunció la agraviada.

Mujer denuncia que sujeto intentó ultrajarla cuando se dirigía a su trabajo

Afortunadamente un hombre que se encontraba en la zona, de inmediato la apoyo e intentó inmovilizar al sujeto responsable, mismo que dejó tirado el cuchillo con el que intentó agredir a la joven.

Otras de las personas que observaron los hechos rápidamente le ayudaron, la auxiliaron para ponerla a salvo y dieron parte a las autoridades, aunque al parecer no se logró la detención del sujeto, quien finalmente corrió para evitar ser detenido, pero la agraviada indicó procedería a interponer la denuncia y alertó mediante sus redes a otras mujeres a pasar por esta peligrosa zona cercana al área Centro.

