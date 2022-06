Menor casi muere tras aborto y su pareja fue detenido por la omisión.

Una menor de 16 años casi fallece desangrada, luego de sufrir un aborto espontáneo, pero del cual su pareja de 20 años, no la llevó a un hospital a recibir atención médica, motivo por el que fue detenido por elementos de la Policía Ministerial, ya que ademas no dió aviso a las autoridades sobre lo sucedido y lanzó el producto no nacido a un canal de agua negras en la colonia Predio III.

Los hechos se presentaron en la Colonia antes referida, la menor de identidad reservada de 16 años de edad, se encontraba en un avanzado estado de gestación, al parecer sufrió un aborto espontáneo por el cual sufrió un gran sangrado.

Luis Angel C.C., pareja de la menor, se negó a llevarla a un hospital para brindarle atención médica, pues seguía sangrando, lejos de eso tomo el producto no nacido lo envolvió en papel y luego salió de su vivienda, para lanzarlo en un lote baldío en un canal de aguas negras, cerca de su vivienda, con la finalidad al parecer de que nadie se enterara de lo sucedido.

A pesar de las múltiples súplicas de la menor, Luis Ángel C.C., se negó a llevarla a recibir atención médica, a pesar de tratarse de una emergencia por la perdida de sangre que había sufrido, fue hasta que ella se encontraba en estado crítico y casi a punto de la inconsciencia, que decidió llamar a una ambulancia y trasladarla al Hospital Regional de Tarimoya.

Debido a la condición con la que ingresó la menor y la falta de atención, el personal de trabaja social dió parte a las autoridades sobre lo sucedido, llegando elementos de la Policía Ministerial, quienes al intentar hablar con el sujeto, este de inmediato intentó escapar corriendo por lo que fue perseguido.

Siendo detenido por los efectivos ministeriales, quienes procedieron en su contra por los delitos que le resulten en estos hechos en agravio de la menor, quedando a disposición de la Fiscalía Especializada.

