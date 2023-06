“Me torturaron”, asegura jueza Angélica Hernández luego de ser liberada por la fiscalía de Veracruz

La jueza de Control, a la que los y las abogadas se dirigen a ella como “Maestra”, alcanzó a decir a los medios de comunicación que en los separos de la policía ministerial “me trataron bien”, pero en el cuartel de policía estatal Heriberto Jara Corona mejor conocido como San José “me torturaron”.

La Jueza de Control del Distrito Judicial de Huatusco adscrita a Cosamaloapan, Angélica Hernández Sánchez al ser liberada por la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de que el gobierno de Veracruz la acusó de cometer el presunto delito Contra las Instituciones de Seguridad Públicas.

Apenas salió del portón de la dirección de las oficinas de la Policía Ministerial ubicada en la congregación Las Trancas en esta ciudad, su hijo se abalanzó para abrazarla y darle un beso en la cabeza.

La Jueza de Control con 25 años de labor en el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) fue detenido el lunes 05 de junio a las 08:20 horas en la avenida Arco Sur en Xalapa por policías de la secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Antes de vencer el término constitucional, la FGE liberó a la jueza al informar que no encontró elementos para mantenerla en prisión.

Al medio día de este miércoles 07 de junio, la jueza estaba arriba de una camioneta Van perteneciente a la FGE custodiada por policías ministeriales estacionados en la calle principal de Pacho Viejo para ingresar a audiencia con un Juez de Control del PJEV por el presunto delito Contra las Instituciones de Seguridad.

Al mismo tiempo, a través de boletín la FGE informó que la Jueza había sido puesto en libertad.

El comunicado dice lo siguiente :

“En relación a la puesta a disposición de Angélica N el pasado lunes 5 del presente mes y año, ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Xalapa, que estando dentro del término constitucional de las 48 horas, a criterio del órgano técnico investigador, hasta el momento no se cuenta con elementos para justificar la prisión preventiva como medida cautelar, por los hechos posiblemente constitutivos de delito señalados por los elementos aprehensores”.

Agrega “Por lo cual se dispone dejar en libertad a Angélica “N” en términos de lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para seguir diligenciando y acreditar su probable o no participación en los hechos de los que ha sido señalada, por lo que la investigación no ha concluido y continúa su curso”.

“Me torturaron”, asegura jueza Angélica Hernández luego de ser liberada por la fiscalía de Veracruz





“Por otra parte se informa que se realizó el desglose respectivo a la FGR por hechos de competencia federal”.

La mañana del lunes 05 de junio, la familia de la Jueza acudió al Cuartel de Policía San José en Xalapa, a la Fiscalía General del Estado, al TSJE para preguntar por la jueza y ninguna autoridad dió información sobre su paradero.

Al medio día, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ofreció una conferencia de prensa para informar que Angélica Sánchez fue detenida por la SSP, por presuntos actos de corrupción.

El martes 06 de junio, el gobernador de Veracruz, afirmó que al interior del Poder Judicial hay una “red que libera a delincuentes peligrosos”, y esto debe ser investigado.

Cabe señalar que el sábado 03 de junio, la jueza Angélica Sánchez dictó libertad a Itiel N

alias El Compa Playa en cumplimiento de un amparo federal que obtuvo por parte de un Tribunal Colegiado.



El detenido Itiel N alias El Compa Playa, es acusado de liderar un grupo delincuencial en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, así también es señalado de asesinar al diputado del PRI, Juan Carlos Molina en noviembre del 2019 en el municipio de Medellin de Bravo, y de Leonardo Hernández alias El Brujo ocurrido en Playa Vicente.

Sin embargo, ese mismo sábado que fue liberado El Compa Playa tras la audiencia con la Jueza Angélica Sánchez, fue detenido por la FGE.

En la conferencia de prensa, la familia de la Jueza informaron que el domingo por la noche ella dio a conocer a través de un mensaje a un grupo de Whastapp que había sido citada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

En el mensaje la jueza informó que desde su experiencia debería acudir al TSJE con la protección de un amparo federal, debido a que el sábado había dictado una resolución en la que liberaba a una persona por falta de pruebas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El mensaje textual de la jueza fue: “La resolución que dicté fue en cumplimiento de un amparo que evidentemente observo todos esos defectos en la investigación; mi pecado, no haber comunicado a la presidenta del TSJ mi decisión, la cual se puso furiosa cuando supo de mi decisión”.

La molestia de la presidenta del TSJE refiere el mensaje:

“es porque la persona liberada alguna vez en audiencia pidió que yo me excusara de conocer su asunto porque yo había sido nombrada por Eric Cisneros, a lo cual me negué, porque yo tengo una carrera judicial intachable de 25 años que me avala, pero me hizo pensar que el hombre es su enemigo, y como desgraciadamente nuestra presidenta responde a los intereses de ese señor, pues ahora me querrán causar daño”.

“Les pido su apoyo y solidaridad. Yo le dije a la presidenta que no podía dictar una vinculación ante tales deficiencias y por supuesto que tampoco iba yo a inventar datos como lo hizo la Fiscalía. Gracias por su apoyo y comprensión. Dios los bendiga” finaliza el

Mensaje.

Con información de AVC Noticias

