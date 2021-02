Madre denuncia el presunto secuestro de su hijo por parte de su expareja

La madre de un menor de 4 años denuncia el presunto secuestro del niño por parte de su expareja

En la incertidumbre vive una joven madre de un menor de 4 años, el cual le fue sustraído con violencia por el padre del menor y expareja de la joven.

Quien a pesar de haber interpuesto la denuncia las autoridades le han dejado a ella la responsabilidad de buscar al menor, arriesgando su vida y con sus recursos, además, teme que el padre lo haya llevado a otro estado.

Lo denunció desde diciembre

La presente situación se registró desde el pasado 4 de diciembre, cuando inició el calvario para esta joven madre, cuando su expareja Evaristo “N”, no le quiso regresar a su hijo e incluso la golpeó tal violentamente que al día siguiente tuvo que regresar con la policía por temor a que la fuera a atacar de nuevo.

Sin embargo, la autoridad no pudo hacer nada, ya que el sujeto se encerró en una casa en donde los uniformados no quisieron ingresar por ser una propiedad privada.

Desde ese día, Francisco Ángel de Jesús Jiménez Peña, permanece desaparecido, su padre incluso se cambió de casa, “fuera de la ciudad o el estado” según los poco que ha podido investigar la madre del menor, quien a pesar de las de las denuncias que ya interpuso por violencia y por la sustracción ante la Fiscalía Especializada, no han hecho nada, para ayudarle.

“Nada más me aceptaron la denuncia por violencia no me quisieron aceptar por sustracción de menores (…) En la denuncia de violencia le pusieron un citatorio, pero no se presentó, la licenciada me dijo que podían entregarle otro pero que yo tenía que dar con dónde estaba, o sea que yo tenía que investigar”.

Es decir que ella misma tendría que arriesgarse a buscar y de encontrarlo, a que su ex pareja pueda violentar de nuevo, situación de inseguridad y golpes por lo que la agraviada indicó había dejado a su pareja.

Madre denuncia el presunto secuestro de su hijo por parte de su ex pareja

María del Carmen, manifestó su preocupación y temor por el bienestar de su hijo, ya que dijo su ex pareja es violento y la ha golpeado en diferentes ocasiones, además de ser propenso al alcoholismo.

Hasta el momento las autoridades han recaído toda la responsabilidad en la joven madre mención recursos sólo puede esperar la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de su hijo, temiendo por su integridad.

