Locutora de radio denuncia acoso por parte de un sujeto en Veracruz

Una locutora de radio denunció que un sujeto la acosó y la jaloneó al salir de su trabajo en una estación en la ciudad de Veracruz

La locutora Cecy, denunció que un sujeto que la ha estado acosando, este día llegó a intentar algo más, la joven quien es seguida por casi 200 mil personas en redes sociales, hizo su denuncia señalando tener miedo por este sujeto.

En el video que subió en sus redes sociales, además de mostrarse preocupada por las agresiones y que estas se incrementaron el sábado pasado.

Por lo que, se mostró decepcionada porque nadie la apoyó, sólo un vendedor de dulces, ya que, gracias a él, el agresor no pudo hacerle nada.

“Necesito que me ayuden a localizar a esta persona, el día sábado me siguió saliendo de mi trabajo y hoy nuevamente lo hizo. Pero en esta ocasión me tocó, me jaloneó no saben lo desesperante que es gritar pidiendo ayuda y que, aunque haya personas ninguna se arme de valor para auxiliarte”.

