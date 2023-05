Le roban la barbería al “Huarache”, ladrones hasta cerveza tomaron

A través de sus redes sociales el conocido barbero Tomas “El Huarache” Arias, fue víctima de su local, conocido por la gran colección de camisas de fútbol y otros objetos deportivos, los ladrones según su misma denuncia incluso tomaron cervezas antes de irse.

El robo se registró durante la madrugada de este sábado y fue dado a conocer a través de sus redes sociales, el conocido local está ubicado en la avenida Habaneras del fraccionamiento Jardines de Mocambo, justo detrás de la plaza con el mismo nombre.

‘Chavos, cómo están el Huarache, buenos días, la noticia del día que se metieron a robar a mi negocio, me abrieron la puerta de la desbarataron, sale;

Se robaron mi bicicleta, mi herramientas, mis máquinas, la playera del new York City firmada, la playera del Southampton, la playera del Barcelona, la playera del Real Madrid y la playera de la Roma”, explicó el conocido barbero.

Le roban la barbería “Huarache”, ladrones hasta cerveza tomaron

Además de los artículos de colección que le robaron y la herramienta, también causaron daños a su puerta, pero lo más descarado de estos ladrones es que se tomaron su tiempo y bebieron cervezas al interior de local.

“Todavía descarados, porque voy a dar con ustedes ¡papá!, eso no se compliquen, porque son hasta pendejos porque hay una cámara en la esquina, pero bueno, todavía se tomaron unas cervezas y me dejaron por lo menos son educados, me dejaron los cervezas adentro del bote.

“Nada más que son pendejos, por qué estás traen huellas digitales y las voy a mandar a analizar, así que ahí estamos en contacto” señaló el agraviado.

