Un ladrón armado, robó a un trabajador de una empresa de construcción 170 mil pesos, cuando aún no salía de la sucursal en donde había retirado el dinero que era para el pago de materiales y la nómina, luego el sujeto huyó, todo esto a unos metros del C5.

Fue en la sucursal del banco BanBajío ubicada en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines a unos pasos del Centro de Control, Mando y Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el fraccionamiento Costa Verde de Boca del Río.

Le roban 170 a cuentahabiente dentro del banco en Costa Verde

Raúl T., agraviado en este robo, señaló que es el segundo robo que sufren en esta misma sucursal bancaria, aunque en la anterior ocasión, tras sacar el dinero, siguieron a sus compañeros hasta la empresa en un vehículo, ahí les robaron otros 100 mil pesos.

En esta segunda ocasión fue dentro del propio banco, en donde no había vigilancia y mucho menos un policía cercano, el ladrón incluso huyó a pie, llevándose el dinero y las pertenencias del trabajador.

“Voy bajando la escalera, aquí en el descanso de la escalera, el tipo me aborda y me dice a ver hijo de la chingada ya te la sabes, dame el dinero, dame el celular, tírate al piso, me volteo y mi tire ahí junto a la escalera, todo ¡adentro, o sea no baje!, entonces me dice, ¡ah traes cartera, dame tú cartera, no hagas ninguna pendejada, por qué te voy a dar un balazo”, señaló la víctima.

Autoridades llegaron para tomar conocimiento y datos del ladrón, indicando que vestía una playera en color blanco, con algunas mochilas, con un short de mezclilla en color azul, de aproximadamente 1.60 de altura.

De igual manera las autoridades reiterar a los ciudadanos en usar el programa de acompañamiento de valores, el que pueden solicitar en el mismo banco o por medio del 911.

