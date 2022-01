Joven se trepa al campanario de la Catedral

A unos 60 metros de altura en la parte donde se ubica la cruz del campanario de la Catedral de la ciudad de Veracruz, ahí se subió un joven, fueron los turistas y comerciantes quienes lo reportaron a las autoridades, llegando elementos policiales y de Cruz Roja.

El joven de aproximadamente 25 años de edad, fue visto cuando bajaba y subía a la cúpula, justo donde se ubica la cruz del campanario, de inmediato llamaron los servicios de emergencia.

La vialidad de la Avenida Independencia y la calle con Mario Molina quedó cerrada, debido a este hecho en donde docenas de turistas y comerciantes de la zona de inmediato señalaban con sus teléfono donde habían visto al joven por última vez, algunos de ellos lograron captarlo y destacaron la gran agilidad con la que subía y bajaba.

Finalmente, luego de algunos minutos de que los elementos de la policía ingresarán a la catedral, el joven fue bajado, al ser cuestionado sobre el motivo o la razón que lo llevó a subirse, no indicó más debido a que los elementos de seguridad se lo prohibieron.

En el lugar también fue revisado por elementos de Cruz Roja, para ver si no presentaba ninguna lesión o herida, aparentemente no estaba intoxicado, ni con alcohol o con algún estupefaciente, solamente indicó que no era de aquí, sin decir más.

