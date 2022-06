Joven intenta suicidarse lanzándose del distribuidor vial de JB Lobos 

Un joven de 18 años saltó del distribuidor vial de la avenida J.B. Lobos y la carretera federal Veracruz Xalapa, a la altura del acceso al aeropuerto, teniendo que ser atendido por técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja.

Fue a través de los servicios de emergencia, que se alertó sobre la presencia de un joven y que más tarde fue identificado como José Luis R.R., mismo que se había lanzado del puente, hacia la zona de las vías del tren, en la Colonia Las Bajadas.

Llegando elementos de la Policía Estatal, los que dialogaron por algunos instantes con el joven, señalando que luego de lanzarse, el propio instinto de supervivencia hizo que el joven intentara sostenerse de las ramas de en un árbol que sale del costado del puente, lo que amortiguó la caída.

De igual forma cayó sobre una zona arenosa, esto evito que resultaron con lesiones mayores, siendo auxiliado por algunas personas que al parecer tras la llegada de la policía se llevaron el celular del agraviado.

Apersonándose minutos más tarde técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja, los que confirmaron que a pesar de lo alto de la caída, no había sufrido heridas graves, por lo que no era necesario su traslado a un hospital.

El joven se encontraba en un evidente mal estado mental, por lo que Policías Estales, no se retiraron del sitio para no dejarlo solo y que no que intentará de nuevo subirse y lanzarse o hacerse daño.

Finalmente llegaron familiares del joven, al que hay reconocieron e indicaron que al parecer padece esquizofrenia, situación que pudo haberlo llevado a tomar la decisión de lanzarse de lo alto desde distribuidor vial. Una vez hablaron con él joven, esté tranquilizó y se retiraron del lugar.

Vecinos de las cercanías, se mostraron preocupados debido a que este no es el primer caso en qué una persona joven, intenta finalizar con su existencia lanzándose de lo alto, ya ha habido otras personas e incluso mujeres.

