Joven denuncia a su expareja de abuso sexual y difusión de fotos íntimas 

La joven Alma, denunció a su ex pareja Ángel “N” ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) por la difusión sin su autorización de imágenes íntimas, así como de presunta violación.

La joven relato qué, terminó su relación sentimental con su expareja, al enterarse que esté mostraba imágenes íntimas de ella a sus amigos, y en grupos de Telegram.

Posteriormente Ángel “N” comenzó acosarla, y un día en estado de ebriedad, acudió a increparla su casa, temiendo que fuera a sufrir un accidente manejando, le dijo a su ex pareja y padre de su hijo, que se durmiera en su casa, aunque en otra habitación, momentos más tarde, su expareja abusó sexualmente de ella.

Tras lo sucedido, la joven se armó de valor e hizo la denuncia ante la Fiscalía General, al tiempo que el agresor se fue a vivir a los Estados Unidos, durante el proceso, la familia de Ángel amenazado a Alma en constantes ocasiones, argumentando que son personas con mucho poder y que le van a retirar la custodia de su hija.

Te puede interesar:

“Su familia estuvo acosándome como dos meses, tres meses, para que no denunciara, su mamá me manipulaba y me decía, ‘no, eso es mentira’ o ‘borra eso’, porque yo hice la publicación donde mencionaba lo que me hacía, y me decía, ‘borra eso, porque tu hijo va a crecer y te va a odiar’, ‘piensa en tu hijo’, o sea siempre me manipulaban con mi hijo”, apuntó.

Alma mencionó que, el proceso judicial sigue abierto y aunque ha recibido muy buen apoyo por parte de la Fiscalía en turno, denunció amenazas por parte de la familia del agresor.

Por lo que pidió el apoyo de las autoridades, pues se siente intimidada y solo desea que el proceso judicial transcurra conforme marca la ley.

Por: Alejandro Ávila

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen