Intentan dejar en libertad a funcionaria acusada de homicidio

Familiares de la mujer atropellada la tarde del miércoles en la carretera federal Veracruz-Xalapa, acusaron que la fiscal Novena Carmela Martínez Flores de la ciudad de Veracruz, intenta dejar en libertad a la conductora responsable de la muerte de Susana “N”.

Jairo Prieto, hijo de la mujer occisa dio a conocer que hasta el momento, ni en la fiscalía ni por parte de la aseguradora, han recibido informes sobre la muerte de su madre y cuando intentó denunciar terminó siendo bloqueado por la fiscal, donde sólo dieron a conocer el número de carpeta de investigación y que corresponde a la 6820/2021.

“ No me han dicho nada, me presenté en la Fiscalía a declarar y me tomó la declaración la licenciada Carmela Martínez Flores y ella me dijo que para qué quería denunciar yo le dije que no quería que quedara impune, me respondió que no me convenía denunciar porque la muchacha había sido funcionaria”, argumentó el hijo de la hoy occisa.

Mediante un video difundido, se dio a conocer la forma en cómo la hoy occisa Susana “N”, esperaba a que los carros pasaran a la altura de Las Bajadas y al ver que ya no podría ser alcanzada por los autos, decidió cruzar.

Fue la conductora identificada como Frida I. L. A., quien circulaba a exceso de velocidad alcanzó a impactar a la mujer, quien salió proyectada al menos 100 metros y la responsable intentó escapar para evadir su responsabilidad, pero fue alcanzada metros más adelante, para después ser puesta a disposición de las autoridades.

La falta de atención por parte de las autoridades de la Fiscalía a los familiares de la occisa, ha hecho que intenten dar a conocer que pretenden dejarla libre y no hacerse cargo de los daños ocasionados por ser una funcionaria la conductora.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.