Fiscalía se equivoca y detiene a estudiante como homicida de periodistas

La Fiscalía de Veracruz a cargo de Verónica Hernández Giadáns cometió una pifia, detuvo a un estudiante y lo acusó de ser el responsable de homicidio doloso en agravio de la directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera.



Después de la protesta de familiares y amigos del detenido para exigir su liberación, finalmente la Fiscalía de Veracruz reconoció el error, y le echó la culpa a elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) , aunque en su comunicado inicial se atribuyó el exito de la detención.



Ahora, la Fiscalía a cargo de Verónica Hernández Giadáns dijo que al validar su identidad y determinar que se trató de una homonimia, fue puesto en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos. La institución no habló de sanciones para quien mal ejecutó la orden de aprehensión ni por boletinar al detenido, sin tenerlo plenamente identificado.



En el comunicado señalaron que se continúa intensamente el operativo de búsqueda coordinada con autoridades federales y estatales para dar con los presuntos responsables de estos lamentables crímenes, ratificando que no habrá impunidad para quienes los cometieron.



Antonio de Jesús fue detenido en la mañana de este martes 17 de mayo en Xalapa por elementos de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y trasladado al penal de Duport Ostión de Coatzacoalcos para presentarlo ante un juez de control.



Alrededor de las 12:00 horas de este martes, la Fiscalía General de Veracruz difundió a través de un boletín oficial en redes sociales la fotografía de Antonio de Jesús, le impusieron el alías de “El Mara”, y lo acusaron de ser el responsable del delito de homicidio doloso en contra de las periodistas asesinadas el 09 de mayo del 2022 en el municipio del sur de Cosoleacaque, ubicado a 7 horas de Xalapa.



A las 16.00 horas de este martes, la calle Enríquez en el centro de esta ciudad fue bloqueado por un grupo de motociclistas, familiares y amigos de Jesús Antonio para exigir a la Fiscalía General del Estado y al gobierno de Veracruz la liberación y asegurar que no tiene el alias de “El Mara”.



Los manifestantes afirmaron que el lunes 09 de mayo Jesús Antonio laboró cómo repartidor de mandados a bordo de su motocicleta en Xalapa; ese mismo día acudió a la tienda transnacional Costco a solicitar una membresía y cuentan con pruebas de que no ha salido de Xalapa, ni viajado a Cosoleacaque.



Los motorepartidores señalaron “Tiene 20 años, no tiene antecedentes penales, lo acusan de ser gatillero, de matar periodistas, tenemos pruebas de que estuvo laborando el 09 de mayo desde la una de la tarde, dos de la tarde, y tres de la tarde; él no ha salido de Xalapa, le pusieron el apodo El Mara y jamás en su vida se le ha llamado así, no tiene un alias criminal, es un estudiante, repartidor cómo nosotros”.



Los familiares expusieron que Antonio de Jesús N estudia en el Instituto Tecnológico de Xalapa (ITX), tiene 20 años de edad, y junto con los motociclistas repartidores cuentan con pruebas para demostrar ante la FGE que del lunes 09 y hasta este martes 17 de mayo ha permanecido en Xalapa sin visitar Cosoleacaque.



“Pedimos que lo liberen inmediatamente si no tienen pruebas contra él, porque al final de cuentas su foto está en todos los noticieron del país, se está volviendo tendencia en twitter, es una injusticia” afirmaron.

Los familiares, amigos y motociclistas reprocharon al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez su acción de felicitar y respaldar a la FGE a cargo de Verónica Hernández Giadáns por haber detenido a Antonio de Jesús, y exhibir su fotografía sin que tuvieran la certeza de qué participó en el doble homicidio.



“¿Por qué sacan su foto con tanta certeza? ¿Por qué el gobernador sale a felicitar a la Fiscalía por la detención? No tienen las pruebas correctas. Nosotros sabemos que es inocente con qué cara se alegran y se felicitan de detener a un presunto responsable cuando detienen a un chico estudiante, de 20 años, que no tuvo nada que ver con el homicidio” aseguraron.



Los motociclistas arribaron al centro de Xalapa a las 16:00 horas de este martes, y retiraron el bloqueo a las 17:25 horas en espera de que el gobierno de Veracruz y la FGE den respuestas con respecto a la detención del joven de 20 años.



Para las 21:15 horas de este mismo martes, la FGE envió un comunicado titulado “Se libera detenido” y la autoridad admite que se equivocaron con la detención de Jesús Antonio N y que vulneraron sus derechos humanos y de libertad.

