La Fiscalía General del Estado debía de entregar el cuerpo de la joven Lizbeth Vargas al mediodía del martes, lo cual no ocurrió, ya que pospuso la diligencia para las ocho de la noche, manifestó Karla Selene Valencia, conocida de la joven Lizbeth.

Familiares y amigos de Lizbeth Vargas Barrios, quien fue localizada sin vida dentro de un pozo en la localidad de El Atracón, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, manifestaron que la Fiscalía General del Estado retrasa la entrega del cuerpo de la joven.



Sin embargo, Valencia manifestó que transcurrió el miércoles sin que la Fiscalía General del Estado hubiera acordado la entrega del supuesto cuerpo de Lizbeth.

FGE retrasa entrega del cuerpo de Lizbeth a su familia



“Todavía no se ha entregado el cuerpo de Liz, todos sus familiares están esperando, desde ayer quedaron que iban a entregarlo a las doce, después de las doce a las ocho y hasta ahorita es hora que no sabe nada, no han dicho nada”, subrayó.



La entrevistada comentó que se les informó que según que había que esperar la orden de un juez para proceder a la entrega del cuerpo de la joven.



Karla Selene comentó que la familia de la joven solo desea velarla dos horas para después proceder a su sepultura.



“Ellos quieren el cuerpo de su familiar (…) La van a sepultar en el panteón de El Moralito, ahí la van a velar en la casa de la abuelita, ahí es donde ella vivía”, concluyó.

Con información de AVC Noticias.

