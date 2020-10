Feminicida de la colonia Hidalgo entierra a su mujer en el baño.

Los fuertes olores que emanaban de un domicilio ubicado en la avenida Mariano Arista y la calle Patriotismo de la colonia Miguel Hidalgo. Sirvieron para que los vecinos denunciaran el crimen de una mujer de 60 años, que no había sido vista en 6 días.

Este no fue el primer reporte, ya que algunos de los habitantes explicaron que también el pasado día domingo, también avisaron que no habían observado a nadie, sin embargo en ese momento los policías no ingresaron y sólo observaron desde fuera, sin encontrar nada.

Te puede interesar:

Detienen al presunto feminicida de Jessica

Encuentran a mujer sin vida en Las Brisas

Feminicida de la colonia Hidalgo entierra a su mujer en el baño.

Los elementos de seguridad se percataron que dentro del baño, se encontraba el cuerpo de una mujer, mismo que estaba cubierto semienterrado con arena y cal; además de algunos bloques de concreto, los restos ya presentaba señas avanzadas de descomposición.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y de acuerdo a los primeros datos, podría tratarse de un feminicidio por violencia intrafamiliar, de acuerdo a los habitantes de la zona eran contantes las peleas.

Violencia que apunta directamente al esposo de la persona asesinada, al que observaron días atrás cuando salía de la casa con una maleta y con la hija de ambos, sin saber su paradero.

Las autoridades de la Fiscalía Regional por medio de la Policía Ministerial y de peritos criminalistas, realizaron las diligencias al interior de la vivienda, recolectando indicios y trasladan el cuerpo de Servicio de Medicina Forense, iniciando la integración de la carpeta de investigación por este feminicidio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.