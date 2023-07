El día de hoy familiares y amigos de Ricardo “N”, presunto implicado en el asesinato del maestro jubilado cordobés de la Universidad Veracruzana y tío del futbolista profesional del Club América, Miguel Layún, protestaron y marcharon por las principales calles de la ciudad de Orizaba exigiendo justicia y sea puesto en liberta.

“Mi hijo fue sustraído, porque no fue detenido, fue sustraído y secuestrado el día lunes a las 9:30 de la mañana en la calle del cuartel en la mera esquina (Poniente 8 y Norte 5), por una patrulla de la Policía Ministerial con cuatro personas a bordo.

“Lo sustraen y lo suben a bordo y cuando nosotros tenemos conocimiento de que mi hijo estaba detenido nos trasladamos a la Fiscalía y nos comentan que no estaba, ahí lo presentan hasta las 4 de la tarde”, explicaron los padres del detenido.



El padre de familia lamentó que un Twitt de un jugador profesional haya provocado que se volcara toda la justicia del Estado de Veracruz, pero no haya justicia para un estudiante del cuarto cuatrimestre de derecho, deportista y trabajador.



“Pasamos a entrevistarnos con la fiscal y nos dice que él fue detenido por intentar robarle un teléfono celular a una mujer la cual se negó a presentar denuncia y después nos informan que también está detenido por poseer cinco dosis de droga, lo cual quedó asentado en la carpeta de investigación 739/ 2023”, explicó el padre Ricardo Ortiz acompañado de la madre del detenido.



Aseguró que ya más tarde, pudo dialogar únicamente 5 minutos con su hijo quién le externó que lo habían golpeado y torturado para que firmara una declaración de un hecho que él no había cometido.



Familia asegura que es inocente presunto responsable del crimen de tío de Miguel Layún



“Cuando tuvimos la oportunidad de hablar con mi hijo, él nos menciona que lo golpearon, lo torturaron para que él firmara una declaración de que él había cometido un ilícito de asesinato, lo obligaron a manipular algunos objetos, pero él no firmó nada”.



Ricardo Ortiz lamentó que la Fiscal Primero en Delitos Diversos de la Unidad de Procuración de Justicia del 15 Distrito, con engaños les haya mentido para sacarle mayor información sobre su hijo, ya que les aseguró que únicamente se encontraba detenido por intentar robar un teléfono celular y por poseer cinco dosis de droga.



“Le pido al señor Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que la justicia sea pareja no únicamente para los que tienen dinero. Orizaba tiene cámaras qué le hicieron a mi hijo de las 9 a las 4 de la tarde, torturaron lo obligaron a que agarrara y manipulara cosas, no es justo, no es justo”



“Ya hay una defensa que analiza el caso de mi hijo, un tuit de un jugador del América famoso bastó para que toda la justicia se volcara, bastó, me queda claro que quién es famoso con un tuit se puede volcar la justicia a su favor, nosotros no nosotros gracias a Dios y a ustedes que están aquí presentes solo les pido que la justicia sea pareja”.

Dejó en claro que, la Fiscalía de Orizaba le inventó un caso para posteriormente procesarlo con otro delito que no cometió., “No puede ser posible que los fiscales se presten para inventar casos y después ponerlos en libertad para qué puedan ser procesados por otros delitos que tampoco no cometió, no sé cuál sea el afán de inventar cosas pero mi hijo es inocente”.



Es de mencionar que, la marcha de justicia en favor de Ricardo “N”, inició en los Arcos de Orizaba, círculo por la Calle Real hasta llegar al Palacio Municipal de Orizaba, en donde los padres fueron atendidos por las autoridades municipales, mismos que se comprometieron en apoyar en el caso para que este joven orizabeño sea puesto en libertad.

