Exigen justicia para el atropellado por un camionero.

El pasado día lunes, don Víctor Hugo H.M., quería sorprender a su esposa para celebrar con ella 43 años de casados. Luego de comprar queso, vino y dirigirse por unas flores, la imprudencia de un camionero que lo atropelló. No sólo dejó pendiente la celebración, sino que lo tiene luchando por su vida en el hospital, pero el responsable sigue como si nada, pues quedó libre en horas.

Es doña Rosa María L.P., la que denunció varias irregularidades. Señalando a la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de la ciudad de haber hecho todo. Por dejar libre y no responsabilizar al chofer responsable.

Martín “N”, es el nombre del chofer de un camión de ruta La Capilla, con número económico 224, quien atropelló a su esposo. A pesar de ser responsable el sujeto intentó escapar.

“La irresponsabilidad del chofer que se pasó el alto, lo atropelló y que me lo dejó tirado como si fuera una bolsa de papel. Y que ya se iba a ir y que le agradecemos a un matrimonio que le siguió y lo alcanzó a detener. Una camioneta que se le atravesó para que esté pudiera pudieran este regresará”, señaló.

Instantes después, elementos de la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, llegaron al momento del percance asegurando la unidad y al chofer. Es aquí que la familia señala las irregularidades, pues aseguran que el perito que tomó conocimiento. Les habló en varias ocasiones para decirles que no fueran a la fiscalía, ya que era un día festivo y no había nadie.

“Yo le pregunté que si podíamos ir a verlo, porque yo quería conocerlo y decirles dos tres cosas y mandarle mis bendiciones. Por el acto tan tan cobarde que había tenido; y me dijo que él me recomendaba que mejor fuéramos al otro día. Temprano o sea el día 3, porque era día festivo y que no había nadie, mentira porque en la fiscalía si había guardia”, aclaró.

Siguiendo el consejo y más preocupados por la salud de su familiar, fueron al otro día para confirmar que nadie había sido puestos a disposición de la autoridad ministerial. Tras el accidente don Víctor Hugo, fue llevado al hospital del IMSS, en donde permanece luchando por su vida, ya que las heridas fueron muy graves, a pesar de que el médico legista, las catalogó “que no ponían en riesgo su vida”.

“¡Mentira! mi esposo tiene triple fractura en su cadera y pelvis, tuvo hemorragia interna, porque la pelvis le estaba luyendo la femoral, le han puesto ya 3 unidades de sangre, tiene entablilladas sus piernas, tiene lastimadas sus costillas y ayer ya presentó problemas riñón, si para el doctor legista de tránsito dice que ese no es poner el peligro la vida de mi esposo, cuál es una verdadera gravedad”, puntualizó.

La señora Rosa María, indicó que la supuesta aseguradora les ofreció dinero, el que no aceptaron, ni aceptaran por ningún motivo, hasta que el conductor sea procesado, aunque ahora será más difícil debido a que el sujeto esta libre como si nada.

“Nos daban dinero para no demandar, ¡no señores! la vida de mi esposo no tiene un precio y yo lo que quiero es justicia, no quiero el dinero” sentenció doña Rosa María quien se aferra a la fe y que su esposo se recupera para seguir celebrando más aniversarios.

