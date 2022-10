Exigen justicia para caso de presunta violación en Infonavit Las Vegas 2

Luego de que el pasado martes una joven madre de familia fue abusada sexualmente en el Infonavit Las Vegas 2, un grupo de familiares, vecinas y madres de familia salieron a las calles a manifestarse para exigir justicia y mejores condiciones para salir en paz.



Con cartulinas, una veintena de mujeres y unos 4 hombres, salieron en apoyo para cerrar la avenida Río Nilo a unos metros de donde se dio la violación, pues señalaron que durante el último año este tipo de agresiones han ido en ascenso en el sector.



Apenas pasadas las 6 de la mañana, la víctima con identidad resguardada de aproximadamente 35 años de edad, recién había acudido a la Escuela Secundaria Técnica 99 cuando fue sorprendida por el agresor.



El sujeto que ya la esperaba en la oscuridad del andador Río Guadalquivir casi esquina Río Nilo cuando regresaba a su domicilio, la sorprendió y amenazó de muerte con un cuchillo para que no gritara ni se resistirá y luego la violó.



Actualmente la víctima ya fue atendida en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde también se entrevistó con personal de la Fiscalía Especializada para interponer la denuncia correspondiente y dar con el responsable.



Su caso no es el único, pues otra vecina que solicitó el anonimato relató que un sujeto agredió sexualmente a su hija y también a ella en su propia casa, además de que un par de meses después otro sujeto más la asaltó frente a su casa, por lo que ahora vive traumatizada.



La falta de iluminación en las calles y andadores de dicha unidad habitacional, así como la falta de vigilancia por parte de las corporaciones policiales han propiciado que los vecinos ya no se sientan seguros ni en sus casas.

Temen que si las cosas continúan así, el día de mañana la víctima sea alguna adolescente de la misma secundaria o de algún otro plantel cercano, pues en muchas ocasiones tienen que caminar solas desde el plantel o la parada del camión hasta sus casas.

Cabe señalar que incluso por la misma falta de iluminación en la zona, la joven influencer Yesenia Prieto Prieto que permaneció privada de su libertad un par de días, fue abandonada en la cajuela de un auto Ford Fiesta a unos metros de donde se dio la más reciente violación.



Los habitantes del sector señalaron que continuarán con las manifestaciones hasta que las autoridades municipales y estatales tomen cartas en el asunto para que mejoren la vigilancia e iluminación de toda la unidad habitacional, pues solo quieren vivir en paz.

Con información de AVC Noticias

