Exigen justicia para alumno del Conalep que fue agredido con arma blanca por supervisor de seguridad privada

Una madre de familia exige castigo para el supervisor de una empresa de seguridad privada que agredió a su hijo con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo, en la avenida Salvador Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz.

Los hechos ocurrieron el jueves de la semana pasada cuando dos alumnos del Conalep sostuvieron una riña tras salir de clases.

La señora Iraís Morales narró que el señor Fernando V. O. llevó a su hijo Fernando V. para retar a golpes a su hijo, ya que habían sostenido una pelea anterior una semana antes.

Morales refirió que el supervisor de la empresa de seguridad privada huyó junto con su hijo a bordo de un automóvil gris, tras agredir a su hijo con un arma blanca.

“El señor Fernando Villalvazo Ortiz hirió a mi hijo con un arma punzocortante, el día jueves 22 de junio del 2023 en Diaz Mirón (…) Ya va preparado para agredir a mi hijo con un arma, sufrió una cortada en el pecho y en la parte del frente también, unos (cortes) por el cuello”, especificó.

La mamá del joven agredido aseguró que se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, donde se inició la carpeta de investigación 2105/2023.

Exigen castigo para supervisor de seguridad privada por agresión a alumno del Conalep

Iraís Morales dijo que teme por la vida de su hijo tras la agresión en la que fue víctima por parte del supervisor de la empresa de seguridad privada.

“Por este problema obviamente que ya no está seguro de asistir a la escuela (…) Yo pido justicia para mi hijo porque no puede ser que un padre de familia fomente la violencia, incita a ellos a pelear, arriesgó la vida de su hijo también y no puedo creer que un padre haga eso”, insistió.

La señora Morales mencionó que el alumno Fernando V., quien también estudia en el Conalep, no acude a la escuela después de los hechos.

Por último, el abogado Miguel Ángel Ortiz Licona advirtió que el supervisor de la empresa de seguridad privada incurrió en un delito grave, por lo que confió en que la Fiscalía General del Estado actúe en consecuencia.

AVC Noticias

