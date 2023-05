Exigen esclarecer muerte de Abi; sospechan de maestro

Alumnas del Telebachillerato de Tuzamapan, comunidad perteneciente al municipio de Coatepec, se manifestaron este sábado 13 de mayo, exigen se investigue la muerte de Abi, compáñera de estudios quien presuntamente fue violada.

La joven decidió quitarse la vida el 3 de mayo, luego de que fue amenazada por un maestro de matarla a ella y a su familia, si ella les informaba que era víctima de abuso sexual, denunciaron sus compañeras que se manifestaron este sábado 13 de mayo.

Las estudiantes caminaron por algunas calles de la comunidad, y se dirigieron a la escuela, donde además de cartelones colocaron pintas con sus manos sobre la puerta principal de la institución educativa.

Exigen esclarecer muerte de Abi; sospechan de abuso de maestro

Las jóvenes pidieron justicia y se investigue a un profesor acusado de cometer presuntos abusos sexuales contra la joven de 19 años que cursaba el sexto semestre del bachillerato.

Los familiares de Abi la encontraron sin vida dentro de su cuarto, situación que sorprendió tanto a sus amistades como a los habitantes de esta localidad.

“Era estudiante de este Telebachillerato y ella llegó a decir que sufrió actos de violación de uno de sus profesores y al parecer el profesor ya tenía varias acusaciones de parte de las alumnas del Teba”, explicó una de las jóvenes en la manifestación.

La joven presentó denuncia penal ante la Fiscalía General: “La última vez que la ví, que fue el domingo, estábamos en el campo deportivo en San Joaquín, me dijo que se sentía muy mal y que necesitaba decirlo. Llorando me dijo que tal profesor era de lo peor, porque la obliga a hacer cosas que ella no queria, que se pasaba de lanza”.

Abi, tenía afecto por el maestro, porque lo quería como papá, “hay más casos de acoso a través de mensajes y capturas dónde él (profesor) amenaza a alumnos de la escuela. Las mamás ayer se presentaron fuera del telebachillerato porque ya no lo queremos aquí”.

