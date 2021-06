Encuentran a hombre sin vida en la zona del Club de Yates     

Un hombre fue encontrado sin vida, flotando en la zona del Club de Yates, en donde horas antes fue visto por “sacamonedas” quienes indicaron al parecer se encontraba en estado inconveniente, el cuerpo no fue identificado y aunque se pensó se trataba de una persona que fue reportada desparecida desde el jueves, al parecer se trata de otra persona.

Fue la tarde de este viernes que se dieron los reportes en la zona donde se ubicó el antiguo Club de Yates, indicando a las autoridades sobre la presencia del cuerpo, mismas que ya estaban en estado alerta, por el reporte de una persona desaparecida desde la noche del jueves.

Aunque se pensó que se trataba de la misma persona que era buscado horas antes, testigos indicaron lo contrario, al señalar que el hombre fue visto en la mañana en estado inconveniente, caminando y hablando con algunos “sacamonedas” de la zona.

“La verdad no lo conocemos así solo de vista, de hecho, pasó como a las 7 de la mañana cuando el paso por ahí y nosotros estamos sacando erizos y caracoles, y nos llegó el Don y andaba creo medio pedo, y dice oye qué vendes, no caracoles, si quiere llévese uno de regalo, no, no como cree, se fue para allá, cuando de repente pues no sé supimos que lo encontraron allá” señaló “Farruco”, quien ha trabajado en esta zona por más de 18 años.

El cuerpo fue llevado hasta la orilla en donde a donde llegaron elementos de la Policía Estatal y Naval, posteriormente Policías Ministeriales y de Servicios Periciales para realizar las diligencias por estos hechos.

Siendo el cuerpo trasladado al Servicios de Medicina Forense en espera de que sea identificado, de acuerdo a los primeros análisis de los peritos el hombre tenía entre dos y tres horas de haber fallecido, por lo que se descarta se la persona que era buscada desde la noche del jueves.

